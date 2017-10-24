Шалимова пора увольнять. «Краснодар» очень плох

«Краснодар» приехал в Москву за ничьей, но не смог взять даже очко. «Локомотив» легко забил два в ворота команды, где шел вперед один Федор Смолов. «Клуб эмоционально опустошен. Нужно подключить всех. Сегодня проблема была в расстановке, поэтому у нас не было моментов», – оправдывался Шалимов. В восьми матчах этого чемпионата Смолов выдал четыре мяча. Весь «Краснодар» при этом не забивает уже четыре игры. Против «Локомотива» команда Шалимова нанесла пять ударов. Только один из них долетел до створа.

«Решать, оставлять ли Игоря Шалимова на посту главного тренера, будет Сергей Галицкий. Наверное, после этого матча он задумается о будущем Шалимова», – говорит бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко. Против Шалимова все результаты «Краснодара» в ключевых матчах сезона. Клуб уже вылетел из Кубка России, проиграв «Томи». В Лиге Европы «Црвена Звезда» уделала «Краснодар» еще в раунде плей-офф. «Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Локомотив» – все игры прямым конкурентам коллектив Шалимова проиграл.

У владельца «Краснодара» Галицкого существуют проблемы с бизнесом. Его прибыль от сети «Магнит» за последний квартал упала на 53,3%. При этом Галицкий все равно продолжает развивать инфраструктуру «Краснодара». Возле стадиона уже открыли зеленую зону. «Краснодар» – важный актив для Галицкого, от которого он не откажется. Но с текущим составом, трансферами и тренерским штабом клуб не может двинуться дальше борьбы за Лигу Европы. Концовку предыдущего сезона «Краснодар» Шалимова провалил, хотя мог попасть в Лигу чемпионов. Прогресса нет.

Шалимов валит все на игроков. «Идти в лидерах – серьезная проблема для футболистов среднего уровня», – оправдывался тренер, когда «Краснодар» неожиданно проиграл «Арсеналу». По-настоящему высококлассных игроков в составе «Краснодара» действительно нет. Клуб провалил летнее окно, не добавив к сохранению Смолова ни одного крутого актива. За молодого Вандерсона отдали «Зальцбургу» восемь миллионов евро. Но главный летний трансфер «Краснодара» пока отметился только двумя мячами в ворота «Анжи». Играть по 90 минут и нормально созидать Шалимов ему не дает.

«Краснодар» в своей недолгой истории никогда не проигрывал пять матчей подряд. Теперь это случилось. В 2016 году клуб впервые понес убытки. Расходы растут, но спортивная составляющая не прогрессирует. На это фоне интересно смотрятся 13 миллионов рублей, которые «Краснодар» потратил на систему видеоповторов. По плану развития в этом сезоне клуб должен был сделать решающий шаг и попасть в Лигу чемпионов. Тогда бы у Галицкого возникла мотивация сделать команду еще сильнее. Текущие результаты намекают, что этого уже не добиться.

Кумана уволили из «Эвертона» после ужасного старта сезона. Ситуация с Шалимовым и «Краснодаром» очень напоминает то, что происходит внутри английского середняка. Впереди вторая половина, где все еще можно поправить. Пока же до лучшего бомбардира не доставляют мяч, а талантливые легионеры не понимают, в какой футбол играет их команда. И виноват в этом главный тренер.

«Локомотив» может стать чемпионом. Только он остановит «Зенит»

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