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Шалимова пора увольнять. «Краснодар» очень плох

«Краснодар» приехал в Москву за ничьей, но не смог взять даже очко. «Локомотив» легко забил два в ворота команды, где шел вперед один Федор Смолов. «Клуб эмоционально опустошен. Нужно подключить всех. Сегодня проблема была в расстановке, поэтому у нас не было моментов», – оправдывался Шалимов. В восьми матчах этого чемпионата Смолов выдал четыре мяча. Весь «Краснодар» при этом не забивает уже четыре игры. Против «Локомотива» команда Шалимова нанесла пять ударов. Только один из них долетел до створа.

«Решать, оставлять ли Игоря Шалимова на посту главного тренера, будет Сергей Галицкий. Наверное, после этого матча он задумается о будущем Шалимова», – говорит бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко. Против Шалимова все результаты «Краснодара» в ключевых матчах сезона. Клуб уже вылетел из Кубка России, проиграв «Томи». В Лиге Европы «Црвена Звезда» уделала «Краснодар» еще в раунде плей-офф. «Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Локомотив» – все игры прямым конкурентам коллектив Шалимова проиграл.

У владельца «Краснодара» Галицкого существуют проблемы с бизнесом. Его прибыль от сети «Магнит» за последний квартал упала на 53,3%. При этом Галицкий все равно продолжает развивать инфраструктуру «Краснодара». Возле стадиона уже открыли зеленую зону. «Краснодар» – важный актив для Галицкого, от которого он не откажется. Но с текущим составом, трансферами и тренерским штабом клуб не может двинуться дальше борьбы за Лигу Европы. Концовку предыдущего сезона «Краснодар» Шалимова провалил, хотя мог попасть в Лигу чемпионов. Прогресса нет.

Шалимов валит все на игроков. «Идти в лидерах – серьезная проблема для футболистов среднего уровня», – оправдывался тренер, когда «Краснодар» неожиданно проиграл «Арсеналу». По-настоящему высококлассных игроков в составе «Краснодара» действительно нет. Клуб провалил летнее окно, не добавив к сохранению Смолова ни одного крутого актива. За молодого Вандерсона отдали «Зальцбургу» восемь миллионов евро. Но главный летний трансфер «Краснодара» пока отметился только двумя мячами в ворота «Анжи». Играть по 90 минут и нормально созидать Шалимов ему не дает.

«Краснодар» в своей недолгой истории никогда не проигрывал пять матчей подряд. Теперь это случилось. В 2016 году клуб впервые понес убытки. Расходы растут, но спортивная составляющая не прогрессирует. На это фоне интересно смотрятся 13 миллионов рублей, которые «Краснодар» потратил на систему видеоповторов. По плану развития в этом сезоне клуб должен был сделать решающий шаг и попасть в Лигу чемпионов. Тогда бы у Галицкого возникла мотивация сделать команду еще сильнее. Текущие результаты намекают, что этого уже не добиться.

Кумана уволили из «Эвертона» после ужасного старта сезона. Ситуация с Шалимовым и «Краснодаром» очень напоминает то, что происходит внутри английского середняка. Впереди вторая половина, где все еще можно поправить. Пока же до лучшего бомбардира не доставляют мяч, а талантливые легионеры не понимают, в какой футбол играет их команда. И виноват в этом главный тренер.

«Локомотив» может стать чемпионом. Только он остановит «Зенит»

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Россия. Премьер-лига Россия Краснодар Шалимов Игорь Галицкий Сергей
Комментарии (34)
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Fan Loko mik
1508851273
Честно говоря Шалимов действительно не тренер, а тренеришка. Не обязательно приглашать таких тренеров как Манчини, они слишком дорого стоят! У нас есть тренеры очень перспективные. На месте Галицкого я бы пригласил Аленичева или Красножана вернул из небытия. И не беда, что по ходу сезона тренер сменится, впереди не за горами зимний перерыв, как раз новый тренер смог бы плотно поработать с командой.
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KalterJax
1508852632
У нас в Локо тоже все игроки среднего уровня, а есть и совсем зелёные Баринов, Лысов! но у Сёмина как то же получилось прикатить с таким составом в лидеры на данный момент! Шалимов своё слово сказал, ещё в прошлом сезоне , когда не использовал очень хороший потенциал у команды и вылетел от Сельты из ЛЕ! потом от црвены звезды в этом розыгрыше! и сейчас команда плетёться в середине! надо что-то менять
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sochi-2013
1508854070
Такого тренера, можно держать, только если и он тебя держит. За яйца. Убойным компроматом. Другой причины быть не может! Тем более, что Галицкий прекрасно разбирается в футболе.
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insider_retro
1508855003
Мнений и советчиков много, а выбор за Галицким!.. Думаю, что знает он больше нашего и лучше владеет ситуацией, а значит решение будет принимать взвешенно и обдуманно, без давления СМИ и т.п.
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Krasnodar 123
1508856651
Рахимов в данный момент свободен! Хуже Шалимова работать с командой невозможно! Галицкий ждет когда Шалимов развалит команду полностью? Долго ждать не придется!
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DOCTOR PENALTY
1508856852
Заголовок - провокация. Плеханов погнал волну не зная ,что происходит внутри, на кухне Краснодара. А у Галицкого , в отличие от некоторых клубов, из кастрюли наружу редко что выплёскивается. Так что сначала надо знать, что же там делается.
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retiremen
1508858492
Кто из нас знает какие задачи стоят перед Краснодаром в этом году? Все хотят в чемпионы или в ЛЧ как минимум. Но владелец всенародно не объявлял, что он ждет от команды в этом сезоне. Не все зависит от желания, нужны еще и возможности. Раз тренирует команду Шалимов, а команда играет в такой футбол, значит на сегодняшний день Галицкого все более или мение устраивает. Сказать, что команда развалилась или на поле стыдно за игру, тоже ведь нельзя. Шалимов скорей всего заложник какой то ситуации, не думаю, что он не видит то, что творится на поле, вот только выход скорей всего ищет не он. Менять тренера в такой команде это не простое дело. Замена ради замены ненужна никому, а в межсезонье найти недорогого свободного тренера, не так уж и просто. Да и дорогие просто так не отдыхают. Думаю нам всем надо успокоится и дождаться конца этой черной полосы. За черной всегда идет белая! Всем здоровья и спокойствия. Ждем СКА, будет интересно!
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Диктор
1508867571
Ну это и слепому уже ясно.
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Красногорск_Фан
1508875025
А какие тренерские решения Шалимова запомнились и принесли ощутимый результат (игрокам, журналистам, авторитетам)? Владелец клуба- адекватый. Стадион - супер. Игроки- супер. Уверен- Юрий Палыч с такими был бы еще выше. Вывод - тренер не то.
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bolela_16
1508912100
Да видно было, что Шалимов жил на наработках Кононова с самого начала, но все уже нужно что то свое, а его то НЕТ....
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