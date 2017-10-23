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    «Эвертон» уволил Кумана. Потому что клуб на дне


    4.6
    Голосов: 9
    23.10.2017 17:25
    Как спустить 158 миллионов в аутсайдерскую пропасть.

    Что произошло

    У «Эвертона» будет новый тренер. После поражения 2:5 от «Арсенала» «ириски» сползли в зону вылета, а на следующий день Рональд Куман узнал об увольнении. Обычная история, когда в первый сезон клуб занимает вполне приемлемую позицию (седьмое место, путевка в Лигу Европы), а на следующий год сваливается на дно. Впрочем, три месяца спустя после старта нового сезона результаты и правда жуткие.

    Как играет «Эвертон» в сезоне

    На счету «Эвертона» две натужные победы в АПЛ, третье с конца место по забитым голам и лишь два клуба пропустили больше мячей. Как итог – 18-е место после девяти туров. В групповой этап Лиги Европе клуб из Ливерпуля попал с трудом – две минимальные победы над «Ружомбероком», 2:0 над «Хайдуком» и тяжелая ничья 1:1 в Хорватии при судействе Сергея Карасева. В самой группе все пока очень грустно: «Эвертон» получил три безответных гола от «Аталанты», не сумел переиграть дома кипрский «Аполлон» (2:2) и уступил 1:2 «Лиону». Одно набранное очко после трех матчей, два из которых были сыграны дома, практически закрывает вопрос о борьбе за выход из группы.

    Как реагируют фанаты

    Очень негативно, что и подтолкнуло боссов клуба к решению вопроса. Заручиться поддержкой фанатов голландский тренер так и не сумел. В английских СМИ сообщали о том, что Куману было дано три матча на исправление ситуации. Дожидаться третьего (против «Лестера») в «Эвертоне» в итоге не стали – команда Кумана еле ушла от поражения от новичка «Брайтона», а затем получила пять голов от «Арсенала».

    Почему все считают деньги

    Потому что не очень ясно, как можно загреметь в зону вылета, потратив аж 158 миллионов евро на укрепление состава минувшим летом. Справедливости ради, на сумму 107 миллионов «Эвертон» игроков продал, но заваленной селекции это никак не отменяет. Судите сами.

    €49,4 млн за Гильфи Сигурдссона. 659 минут на поле в нынешнем сезоне – ноль результативных баллов. С точностью пасов и количеством обостряющих передач у исландца все в порядке, но резко рухнул показатель ударов. А ноль по «гол плюс пас» – вообще ужасный старт.

    €28,5 млн за Джордана Пикфорда. Здесь о провале говорить рано, напротив, голкипера даже вызвали в сборную Англии.

    €28,5 млн за Майкла Кина. Из новичков смотрится наиболее уверенно именно этот защитник, впрочем, нахваливать защиту, пропустившую едва ли не больше всех в лиге, вряд ли уместно. И никакими выдающимися показателями в сезоне Кин пока похвастаться не может.

    €27 млн за Дэйви Классена. От мемов про фиаско избавиться непросто в случае с этим парнем. Выпускали и в старте, и на замену – лишь одна голевая передача в матче Кубка лиги. Впрочем, даже звезды голландского чемпионата сейчас очень слабо котируются в топ-лигах, но тут все-таки солидная сумма была отдана. Отдачи ноль.

    €10,8 млн за Николу Влашича. В принципе, «Хайдук» мог бы содрать за 20-летнего паренька и побольше денег – все равно их в АПЛ совершенно не считают. Влашич перспективен, но знаменит пока лишь из-за своей фамилии: его сестра – многократная чемпионка мира по прыжкам в высоту. Хорват отметился голом в ворота «Аполлона», но в остальных играх пока никак себя не проявил.

    €8 млн за Генри Оньекуру. Отбыл в аренду в страдающий в Лиге чемпионов «Андерлехт».

    €6 млн за Сандро Рамиреса. И еще один форвард, и еще один провал. 14 голов в «Малаге» в прошлом году никак не помогают ему с адаптацией в «Эвертоне» – те же знакомые его коллегам по несчастью ноль баллов результативности.

    А если бы не «бесплатный» Руни, «Эвертон» вообще бы лишь на очко опережал бедствующий «Кристал Пэлас» и с четырьмя баллами терпел бы настоящий крах. Три гола Руни из четырех принесли «Эвертону» половину очков.

    Что дальше

    В прессе мелькают сразу пять имен на замену Куману. Это возглавляющий «Бернли» Шон Дайч, бывший тренер «Эвертона» Дэвид Мойес, идущий на шестом месте в АПЛ с «Уотфордом» Марку Силва, а также Томас Тухель и Карло Анчелотти. Кому из них захочется рискнуть и попробовать вынырнуть из болота с тем набором футболистов, что приобретались исключительно под Кумана? Пока же клубом будет управлять Дэвид Ансуорт, тренировавший команду U-23.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.6 Голосов: 9
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 24 октября 2017, 22:14

      а почему бы не взять невилла который валенсию тренил?
      он должен в апл разбираться

      0
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      ...
      Рейтинг: +155

      Great Show > Hugo Lloris 25 октября 2017, 22:25

      После того, во что он превратил "Валенсию", да так, что она только только в себя пришла, с ним вряд-ли кто-то из клубов, претендующих на высокие места, будет сотрудничать.

      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 24 октября 2017, 17:35

      Лет десять назад Куман также жёстко провалился в Валенсии.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 23 октября 2017, 19:08

      с таким составом даже валера эвертон вытащит

      3
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      ...
      Рейтинг: +240

      Italian_93 > giluxa1963 23 октября 2017, 20:39

      В Чемпионшип

      2
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      Рейтинг: +70744

      insider_retro 23 октября 2017, 19:06

      Дааа... После перечисления потраченных сумм на игроков 7-ой прошлогодней и 18-ой нынешней командой АПЛ, Зенит с покупкой 10-ти миллионных игроков, кажется уже скромным и не таким вызывающим!!...))
      Руководство сделало шаг и теперь пребывает в полной уверенности, что найденный тренер в середине сезона подхватит знамя команды и выведет клуб на вершину таблицы... Так бывает, но редко...

      2
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      ...
      Рейтинг: +240

      Italian_93 > insider_retro 23 октября 2017, 20:47

      Аутсайдер АПЛ получает за вылет 117 миллионов евро – это минимум. Согласно новым правилам, клубы, которые вылетели из АПЛ получают выплаты от спонсоров еще два года: 45% и 20% в первый и второй сезоны. В сумме за два года клуб заработает минимум 193 миллиона евро. Так что Зенит шкет в трансферных делах.

      3
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      ...
      Рейтинг: +70744

      insider_retro > Italian_93 23 октября 2017, 20:49

      Спасибо за пояснение, в цифрах был не осведомлён.
      Просто без клубной предвзятости, хотел между строк сказать, что разница наших верхних клубов и клубов АПЛ невероятна... Что в общем-то и сказывается чаще на результатах...

      1
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      ...
      Рейтинг: +240

      Italian_93 > insider_retro 23 октября 2017, 20:54

      Челси только за победу в чемпионате 500 срубил + % от спонсоров и т.д.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +29

      WildSvenBLR 23 октября 2017, 18:11

      ну тут очевидно возвращение Дэвида Мойеса домой!

      4
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      ...
      Рейтинг: +240

      Italian_93 > WildSvenBLR 23 октября 2017, 20:48

      В МЮ обосрался, в Сандерленде слился по полной, да еще клуб аутсайдер Чемпионшипа теперь, пусть идет домой, Эвертон и так в очке потом еще гуще будет, из Реала который из Сосьедада только ушел и дела в гору у испанцев пошли

      2
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    • ...
      Рейтинг: +468

      Alemann 23 октября 2017, 17:46

      Наконец-то.

      1
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