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    • «Локомотив» может стать чемпионом. Только он остановит «Зенит»

    «Локомотив» может стать чемпионом. Только он остановит «Зенит»


    4.5
    Голосов: 4
    24.10.2017 00:00
    Команда Семина вышла на первое место и круто отметила Хеллоуин.

    Крюгер и другие страшилки

    За час до матча на территории у стадиона уже многолюдно. Здесь «Локомотив» решил заранее отметить Хеллоуин перед матчем с «Краснодаром». Среди фанатов бродит Фредди Крюгер, кавер-группа исполняет популярные хиты, а фокусник развлекает людей неожиданными трюками. Сотни болельщиков мерзнут не в бесконечных очередях перед входом на трибуны, а хорошо проводят время. Маленький ребенок в отчаянии смотрит на родителей и надеется, что станет одним из пяти счастливчиков и попадет в VIP-ложу. «Локомотив» радует еще до матча.

    Работа с болельщиками – важная составляющая успеха любого клуба. Зима приближается, поэтому людей на трибунах станет еще меньше. Важно привлечь больше фанатов и дать мотивацию даже в мороз приходить на стадион. «Меня зовут Криштиану», – устрашающе говорит мужчина в темной куртке и попадает в цель. В конкурсе ударов своего шанса ждут около 70 человек, но большинство из них сотрясают стену. Ведущий находит для каждого сравнение с известными футболистами, оставляя довольными всех.

    Во время игры фанаты отвечают «Локомотиву» качественной поддержкой. Больше внимания получает Семин, но в хорошем смысле достается и футболистам. Матч с «Краснодаром» далек от уровня дерби. Сюда фанаты пришли просто ради поддержки и возможности хорошо провести время.

    Схожесть с «Зенитом»

    «Локомотив» не может тратить большие суммы на игроков, но все равно собрал приличный состав. Классную команду часто судят по глубине скамейки. После лета у «Локомотива» она достаточная во всех линиях. Зато чувствуется зависимость от лидеров. И здесь можно провести параллели с «Зенитом». Как «Зенит» теряет скорость атаки в отсутствии Дриусси, так и «Локомотив» без моментов проигрывает «Уфе», когда нет Фарфана. С «Краснодаром» Фарфан появился в основе на позиции центрфорварда. Сразу вернулись стремительные контратаки и комбинационный футбол.

    Фарфан сделал для «Локо» первый гол в ворота «Краснодара». После флангового прострела он до конца боролся за мяч и добился правильного отскока. Алексей Миранчук добил мяч рикошетом от того же Фарфана. «Локомотив» не всегда забивает красиво, но атакующую игру «Локо» это плохо не рекламирует. «Без Алексея Миранчука в нашем футболе меньше креатива», – говорил Семин еще после матча Лиги Европы. В «Локомотиве» работает связка Миранчуков, но пока больше заметен Алексей. Во многом из-за своей медийности и более важной роли.

    У «Локомотива» есть свои проблемы. Например, надо прибавить в реализации. В середине второго тайма Миранчуки вдвоем не реализовали выход на одного защитника. Стадион взорвался, но негатива братьям не подарил. В обороне же есть серьезная зависимость от Кверквелии. Если он чувствует себя хуже обычного, сразу возникают проблемы. Скоро «Локомотив» получит усиление в виде возвращения Чорлуки. Семина придется подумать, как уместить на поле всех качественных легионеров. Это тоже похоже на «Зенит».

    Новые фокусы

    Результативный штрафной от Фернандеша добавил игре топовости. «Локомотив» победил «Краснодар» и догнал «Зенит» по очкам. Теперь в таблице двоевластие, а впереди очная встреча лидеров в Санкт-Петербурге. «Что тут скажешь? Семин – хороший мужик. Главное, пусть команда поддерживает и играет за него. Такой «Локомотив» мне нравится», – утверждал мужчина с красно-зеленым шарфом еще перед матчем. Среди фанатов сложно найти противников нового режима. «Локомотив» стабилен в Европе и слишком хорош в чемпионате России.

    Сейчас у клуба прогресс во всем. «Локомотив» грамотно привлекает болельщиков на трибуны даже в начале реальной зимы. Из прессы исчезли комментарии Геркуса о некомпетентности тренера, а команда продолжает побеждать. Сегодняшнему «Локомотиву» были нужны стабильность и новые решения в игре. Все это он получает прямо сейчас.

    С закрытыми командами уровня «Амкара» испытывают проблемы все лидеры. Все три поражения «Локомотива» – матчи из одной серии. «Тосно», «Амкар» и «Уфа» играют в похожий футбол, где на первом месте стоит оборона. Зато играющий «Краснодар» не смог доставить этому «Локомотиву» никаких проблем. Команда Семина превзошла соперника во всем и сыграла с позиции силы. Это именно то, чего «Локо» не хватало для реального успеха в предыдущие годы.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер «Локомотива»
    Рейтинг: 4.5 Голосов: 4
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +22

      Да не знаю даже 25 октября 2017, 00:39

      Нынешний Локомотив силен именно что игроками, но никак не тренером. Я хоть и болельщик Спартака, но считаю что объективно у нас нет игроков уровня Миранчука и Фернандеша, а нет есть, Квинси, но он один, но Миранчук - это Егор Титов версия 2.0, поэтому он мне кажется даже сильнее Квинси, все таки Егор мой любимый игрок, и тут умудрился появится футболист даже круче самого Егора, мама дарахая, бывает же такое...

      0
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      Рейтинг: +380

      aimer1988 > Да не знаю даже 30 октября 2017, 00:27

      Миранчуки были, когда Локо плелся где попало и что? Не нужно считать, что тренер в Локо - это пятое колесо. Игра появилась именно тогда, когда пришел Семин. Несомненно, что Миранчуки - большие таланты, но эти таланты надо еще правильно использовать.

      0
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      Рейтинг: +122

      ДЯДЯ КАМЕНЬ 24 октября 2017, 18:32

      Второй круг будет весёленький

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 24 октября 2017, 14:11

      ЛОКО будет очень тяжело с Зенитом ! Зенит в последних 3 турах теряет очки , так что думаю на Локомотив они будут настраиваться и играть сверх мотивированными .Удачи нашему Паровозу !

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 октября 2017, 12:23

      Если уж Спартаку не суждено в этом году защитить чемпионство, то тогда буду рад за Локо. Они тоже давно ждут этого дня.

      5
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 24 октября 2017, 11:37

      Думаю воскресенье даст нам некоторые ответы на вопросы !!! А Краснодар вчера бой за 3 очка так и не дал !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 > Zenmaster 24 октября 2017, 17:43

      ну и хай с ними. так то насрать что они там дали, а чего нет. это их проблема.

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 24 октября 2017, 10:38

      Локомотив не стабильная команда. Сегодня победит лидера, а завтра проиграет аутсайдеру.

      3
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      Рейтинг: +205

      Juic > TUMS 24 октября 2017, 11:02

      Можно заменить "Локомотив" на "Зенит" - смысл твоего комментария не поменяется))

      5
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 24 октября 2017, 09:50

      Еще много вариантов кто может стаьть чемпионом....УРАЛ в том числе))))))
      Рановато судить, межсезонный отдых может все поменять

      3
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      Рейтинг: +1166

      Karpathian > Артурка32 24 октября 2017, 09:53

      Урал то да. Если Урал в этом сезоне станет чемпионом, я приму христианство)))))))))))))))))))))))

      3
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      ...
      Рейтинг: +234

      Zenitovec1990 > Артурка32 28 октября 2017, 01:13

      да но в последние годы тот кто уходит лидером в отпуск в итоге чемпионом становится

      0
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      Рейтинг: +234

      Zenitovec1990 > Karpathian 28 октября 2017, 01:16

      тула урал и зенит изи 3 лч

      0
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      ...
      Рейтинг: +1306

      Артурка32 > Zenitovec1990 30 октября 2017, 08:30

      намекаешь на Локомотив?)))))))

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 24 октября 2017, 08:51

      я лично не против, чтобы Палыч выиграл чемпик, но пока жидковат Локо

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      Рейтинг: +678

      vodomut 24 октября 2017, 08:46

      весна покажет

      0
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      Рейтинг: +288

      NotFound 24 октября 2017, 08:07

      А причем тут Хеллоуин, российский футбольный клуб и 23 октября?)

      1
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