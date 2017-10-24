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«Локомотив» может стать чемпионом. Только он остановит «Зенит»

Крюгер и другие страшилки

За час до матча на территории у стадиона уже многолюдно. Здесь «Локомотив» решил заранее отметить Хеллоуин перед матчем с «Краснодаром». Среди фанатов бродит Фредди Крюгер, кавер-группа исполняет популярные хиты, а фокусник развлекает людей неожиданными трюками. Сотни болельщиков мерзнут не в бесконечных очередях перед входом на трибуны, а хорошо проводят время. Маленький ребенок в отчаянии смотрит на родителей и надеется, что станет одним из пяти счастливчиков и попадет в VIP-ложу. «Локомотив» радует еще до матча.

Работа с болельщиками – важная составляющая успеха любого клуба. Зима приближается, поэтому людей на трибунах станет еще меньше. Важно привлечь больше фанатов и дать мотивацию даже в мороз приходить на стадион. «Меня зовут Криштиану», – устрашающе говорит мужчина в темной куртке и попадает в цель. В конкурсе ударов своего шанса ждут около 70 человек, но большинство из них сотрясают стену. Ведущий находит для каждого сравнение с известными футболистами, оставляя довольными всех.

Во время игры фанаты отвечают «Локомотиву» качественной поддержкой. Больше внимания получает Семин, но в хорошем смысле достается и футболистам. Матч с «Краснодаром» далек от уровня дерби. Сюда фанаты пришли просто ради поддержки и возможности хорошо провести время.

Схожесть с «Зенитом»

«Локомотив» не может тратить большие суммы на игроков, но все равно собрал приличный состав. Классную команду часто судят по глубине скамейки. После лета у «Локомотива» она достаточная во всех линиях. Зато чувствуется зависимость от лидеров. И здесь можно провести параллели с «Зенитом». Как «Зенит» теряет скорость атаки в отсутствии Дриусси, так и «Локомотив» без моментов проигрывает «Уфе», когда нет Фарфана. С «Краснодаром» Фарфан появился в основе на позиции центрфорварда. Сразу вернулись стремительные контратаки и комбинационный футбол.

Фарфан сделал для «Локо» первый гол в ворота «Краснодара». После флангового прострела он до конца боролся за мяч и добился правильного отскока. Алексей Миранчук добил мяч рикошетом от того же Фарфана. «Локомотив» не всегда забивает красиво, но атакующую игру «Локо» это плохо не рекламирует. «Без Алексея Миранчука в нашем футболе меньше креатива», – говорил Семин еще после матча Лиги Европы. В «Локомотиве» работает связка Миранчуков, но пока больше заметен Алексей. Во многом из-за своей медийности и более важной роли.

У «Локомотива» есть свои проблемы. Например, надо прибавить в реализации. В середине второго тайма Миранчуки вдвоем не реализовали выход на одного защитника. Стадион взорвался, но негатива братьям не подарил. В обороне же есть серьезная зависимость от Кверквелии. Если он чувствует себя хуже обычного, сразу возникают проблемы. Скоро «Локомотив» получит усиление в виде возвращения Чорлуки. Семина придется подумать, как уместить на поле всех качественных легионеров. Это тоже похоже на «Зенит».

Новые фокусы

Результативный штрафной от Фернандеша добавил игре топовости. «Локомотив» победил «Краснодар» и догнал «Зенит» по очкам. Теперь в таблице двоевластие, а впереди очная встреча лидеров в Санкт-Петербурге. «Что тут скажешь? Семин – хороший мужик. Главное, пусть команда поддерживает и играет за него. Такой «Локомотив» мне нравится», – утверждал мужчина с красно-зеленым шарфом еще перед матчем. Среди фанатов сложно найти противников нового режима. «Локомотив» стабилен в Европе и слишком хорош в чемпионате России.

Сейчас у клуба прогресс во всем. «Локомотив» грамотно привлекает болельщиков на трибуны даже в начале реальной зимы. Из прессы исчезли комментарии Геркуса о некомпетентности тренера, а команда продолжает побеждать. Сегодняшнему «Локомотиву» были нужны стабильность и новые решения в игре. Все это он получает прямо сейчас.

С закрытыми командами уровня «Амкара» испытывают проблемы все лидеры. Все три поражения «Локомотива» – матчи из одной серии. «Тосно», «Амкар» и «Уфа» играют в похожий футбол, где на первом месте стоит оборона. Зато играющий «Краснодар» не смог доставить этому «Локомотиву» никаких проблем. Команда Семина превзошла соперника во всем и сыграла с позиции силы. Это именно то, чего «Локо» не хватало для реального успеха в предыдущие годы.

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Россия. Премьер-лига Россия Локомотив Фарфан Джефферсон Кверквелия Соломон Миранчук Алексей Миранчук Антон Семин Юрий
Комментарии (42)
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Yuras666
1508783022
даже в тройке не будут в итоге
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Fan Loko mik
1508783869
Локо нужно очень серьезно готовиться к Зениту!!! Нужно побеждать во что бы то ни стало!!! И очень нужен Чарли, очень!
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БешенныйДжек
1508785598
во втором круге поплывут, а пока наслаждайтесь
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Semargl18
1508788201
Вот честно не против Палыча в чемпионах... болела Спартака.
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Nesterenko
1508811370
Хорошая победа Локомотива, молодцы. Теперь ждём интереснейший матч 29 октября в Питере.
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niko5
1508821151
После зимы сдуется и Палыча отправят на заслуженный отдых!
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piligrim1986
1508824285
я лично не против, чтобы Палыч выиграл чемпик, но пока жидковат Локо
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Артурка32
1508827842
Еще много вариантов кто может стаьть чемпионом....УРАЛ в том числе)))))) Рановато судить, межсезонный отдых может все поменять
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TUMS
1508830729
Локомотив не стабильная команда. Сегодня победит лидера, а завтра проиграет аутсайдеру.
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OfaZavr
1508837008
Если уж Спартаку не суждено в этом году защитить чемпионство, то тогда буду рад за Локо. Они тоже давно ждут этого дня.
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