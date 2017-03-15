Измайлов ушел из «Краснодара». Месси поставил условие «Барселоне». Дайджест событий дня

Измайлов покинул «Краснодар»

Полузащитник Марат Измайлов ушел из «Краснодара». Как сообщается на официальном сайте «быков», клуб и футболист достигли договоренности о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. «Обстоятельства сложились таким образом, что Марату в настоящее время необходимо постоянно находиться рядом с семьей. Исходя из этого Измайлов обратился в ФК «Краснодар» с просьбой расторгнуть действующий контракт, и клуб пошел ему на встречу. Коллектив «Краснодара» благодарит футболиста за профессиональную работу и желает ему успехов в дальнейшей трудовой деятельности!» – говорится в заявлении «быков».

Месси хочет получать в «Барселоне» больше 35 миллионов в год

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поставил условия каталонскому клубу по поводу своего нового контракта. Ранее сообщалось, что руководство сине-гранатовых предложило 29-летнему аргентинцу соглашение с окладом 35 миллионов евро в год. По информации источника, форварда не устроила такая заработная плата, так как он хотел бы получать больше. Напомним, что контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до лета 2018 года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании он провел 24 матча, в которых забил 23 гола и сделал восемь результативных передач.

Смолов может не сыграть и в ответной игре с «Сельтой»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов заявил, что нападающий Федор Смолов рискует пропустить два ближайших матча команды. Напомним, что российский форвард повредил заднюю поверхность бедра в игре со «Спартаком», из-за чего не принял участие в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы против «Сельты» (1:2). «Смолов в ближайшем матче вряд ли сыграет, насчет ответной игры с «Сельтой» — не уверен», – сказал Шалимов. Напомним, что «Краснодар» примет испанский клуб в четверг, 16 марта.

«Динамо» и ЦСКА согласовали трансфер Панченко

«Динамо» и ЦСКА договорились по трансферу нападающего бело-голубых Кирилла Панченко. Официально переход состоится 6 июня нынешнего года. «Трансферный контракт с ЦСКА подписан. Мы согласовали все детали. До 5 июня Кирилл Панченко будет находиться в аренде, а с 6 июня у него начнет действовать новый контракт с нашей командой. Так что Кирилла можно смело считать динамовцем», – сказал генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев. В текущем розыгрыше первенства ФНЛ 27-летний нападающий провел 20 матчей, в которых забил 16 голов и отдал одну результативную передачу.

Черышев выбыл на 5-8 недель

Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев будет вынужден пропустить ближайшие 5-8 недель, сообщает Mundo Deportivo. Перенесенная в концовке прошлого сезона операция не дала нужного эффекта, так как футболист продолжает испытывать проблемы с четырехглавой мышцей бедра – он страдает от фиброза. В текущем сезоне россиянин провел в Примере 11 матчей, в двух из которых появлялся на поле в основном составе.

«Боруссия» объявила о продлении контракта с Кастро

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Гонсало Кастро продлил контракт с клубом. Сообщается, что новое соглашение 29-летнего футболиста со «шмелями» рассчитано до лета 2020 года. Напомним, что Кастро перешел в «Боруссию» в 2015 году из «Байера». В нынешнем сезоне чемпионата Германии хавбек провел 18 матчей, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

Игрок «Байера» пошел в школу вместо Лиги чемпионов. Как это?

«Барселона» хочет вернуть Алькантару

Спортивный директор «Барселоны» Роберто Фернандес признался, что клуб рассматривает вариант с возвращением полузащитника Тиаго Алькантары из «Баварии», сообщает Cadena Ser. Испанцев впечатлили действия футболиста в матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Арсеналом» (5:1). Напомним, что 25-летний футболист покинул «Барселону» летом 2013 года. Он перешел в «Баварию» вслед за экс-тренером сине-гранатовых Хосепом Гвардиолой. А в «Барселоне» он выступал с 2008 года. Действующий контракт Алькантары с «Баварией» рассчитан до середины 2019 года.

Поведение месяца. «ПСЖ» жалуется на судью после разгрома от «Барсы»

«Рома» рассматривает Манчини и Эмери в качестве замены Спаллетти

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери попал в сферу интересов руководства «Ромы» вместе с Роберто Манчини. Один из этих специалистов может заменить Лучано Спаллетти, если тот возглавит «Ювентус». Туринцы, в свою очередь, лишатся тренера, если клуб покинет Массимилиано Аллегри – итальянец может продолжить карьеру во главе «Арсенала» или «Барселоны».

«Барселона», «ПСЖ» или «Арсенал». Кого Аллегри спасет следующим?