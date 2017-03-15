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  • Измайлов ушел из «Краснодара». Месси поставил условие «Барселоне». Дайджест событий дня

Измайлов ушел из «Краснодара». Месси поставил условие «Барселоне». Дайджест событий дня

Измайлов покинул «Краснодар»

Полузащитник Марат Измайлов ушел из «Краснодара». Как сообщается на официальном сайте «быков», клуб и футболист достигли договоренности о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. «Обстоятельства сложились таким образом, что Марату в настоящее время необходимо постоянно находиться рядом с семьей. Исходя из этого Измайлов обратился в ФК «Краснодар» с просьбой расторгнуть действующий контракт, и клуб пошел ему на встречу. Коллектив «Краснодара» благодарит футболиста за профессиональную работу и желает ему успехов в дальнейшей трудовой деятельности!» – говорится в заявлении «быков».

Месси хочет получать в «Барселоне» больше 35 миллионов в год

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поставил условия каталонскому клубу по поводу своего нового контракта. Ранее сообщалось, что руководство сине-гранатовых предложило 29-летнему аргентинцу соглашение с окладом 35 миллионов евро в год. По информации источника, форварда не устроила такая заработная плата, так как он хотел бы получать больше. Напомним, что контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до лета 2018 года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании он провел 24 матча, в которых забил 23 гола и сделал восемь результативных передач.

Смолов может не сыграть и в ответной игре с «Сельтой»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов заявил, что нападающий Федор Смолов рискует пропустить два ближайших матча команды. Напомним, что российский форвард повредил заднюю поверхность бедра в игре со «Спартаком», из-за чего не принял участие в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы против «Сельты» (1:2). «Смолов в ближайшем матче вряд ли сыграет, насчет ответной игры с «Сельтой» — не уверен», – сказал Шалимов. Напомним, что «Краснодар» примет испанский клуб в четверг, 16 марта.

«Динамо» и ЦСКА согласовали трансфер Панченко

«Динамо» и ЦСКА договорились по трансферу нападающего бело-голубых Кирилла Панченко. Официально переход состоится 6 июня нынешнего года. «Трансферный контракт с ЦСКА подписан. Мы согласовали все детали. До 5 июня Кирилл Панченко будет находиться в аренде, а с 6 июня у него начнет действовать новый контракт с нашей командой. Так что Кирилла можно смело считать динамовцем», – сказал генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев. В текущем розыгрыше первенства ФНЛ 27-летний нападающий провел 20 матчей, в которых забил 16 голов и отдал одну результативную передачу.

Черышев выбыл на 5-8 недель

Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев будет вынужден пропустить ближайшие 5-8 недель, сообщает Mundo Deportivo. Перенесенная в концовке прошлого сезона операция не дала нужного эффекта, так как футболист продолжает испытывать проблемы с четырехглавой мышцей бедра – он страдает от фиброза. В текущем сезоне россиянин провел в Примере 11 матчей, в двух из которых появлялся на поле в основном составе.

«Боруссия» объявила о продлении контракта с Кастро

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Гонсало Кастро продлил контракт с клубом. Сообщается, что новое соглашение 29-летнего футболиста со «шмелями» рассчитано до лета 2020 года. Напомним, что Кастро перешел в «Боруссию» в 2015 году из «Байера». В нынешнем сезоне чемпионата Германии хавбек провел 18 матчей, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

Игрок «Байера» пошел в школу вместо Лиги чемпионов. Как это?

«Барселона» хочет вернуть Алькантару

Спортивный директор «Барселоны» Роберто Фернандес признался, что клуб рассматривает вариант с возвращением полузащитника Тиаго Алькантары из «Баварии», сообщает Cadena Ser. Испанцев впечатлили действия футболиста в матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Арсеналом» (5:1). Напомним, что 25-летний футболист покинул «Барселону» летом 2013 года. Он перешел в «Баварию» вслед за экс-тренером сине-гранатовых Хосепом Гвардиолой. А в «Барселоне» он выступал с 2008 года. Действующий контракт Алькантары с «Баварией» рассчитан до середины 2019 года.

Поведение месяца. «ПСЖ» жалуется на судью после разгрома от «Барсы»

«Рома» рассматривает Манчини и Эмери в качестве замены Спаллетти

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери попал в сферу интересов руководства «Ромы» вместе с Роберто Манчини. Один из этих специалистов может заменить Лучано Спаллетти, если тот возглавит «Ювентус». Туринцы, в свою очередь, лишатся тренера, если клуб покинет Массимилиано Аллегри – итальянец может продолжить карьеру во главе «Арсенала» или «Барселоны».

«Барселона», «ПСЖ» или «Арсенал». Кого Аллегри спасет следующим?

Россия. Премьер-лига Европа Краснодар Барселона Сельта Динамо ЦСКА Вильярреал Боруссия Д Рома Измайлов Марат Смолов Федор Месси Лионель Кастро Гонсало Панченко Кирилл Алькантара Тиаго Черышев Денис Манчини Роберто Эмери Унаи Шалимов Игорь
Комментарии (12)
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edmund
1489603818
Сегодня исполнилось 125 лет со дня основания одного из самых титулованных клубов Англии. С Днем Рождения, «Ливерпуль»!
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SunRomeS
1489604533
Ну чтож, С Днюхой!
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Serjoga
1489605905
Что за шумиха вокруг Измайлова? Либо действительно травмирован и весь сезон на смарку, либо лодырь, как об этом ранее писалось! Я склоняюсь ко второму варианту! Парень наигрался, бабла срубил, за границей "отметился"! И... вовремя ушел!
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himik2-62
1489607526
опять хрусталь дал трещину,пора завязывать с футболом
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TUMS
1489614343
Да Черышеву однозначно не везет.
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momwig_
1489645572
Месси - хапуга... )))) Хочет очень много денег - пусть дует в Китай, сейчас с этим всё просто. А Черышев - да, просто богемский хрусталь...
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lihindic
1489674639
опять этот месси
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D'achkov
1489754613
эхх жаль дениса
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