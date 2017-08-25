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  • Почему вылет «Краснодара» из еврокубков – это очень хорошо

Почему вылет «Краснодара» из еврокубков – это очень хорошо

В последнее время собрать все клубы в групповых этапах – для нас почти нереальная задача. В 2010-м отвалились «Локомотив» и «Сибирь», через год «Спартак» поколотила «Легия», не прошла «Алания», в 2012-м не доползло «Динамо» и оглушительно проиграл ЦСКА, через год снова провалился «Спартак», в 2014-м не дошел «Ростов» и опозорился «Локомотив», а в 2016-м снова разозлил «Спартак», который не взял кипрский рубеж. Лишь в сезоне-2015/16 за это десятилетие все наши пять клубов играли на групповом этапе.

В этом сезоне снова недокомплект – мы потеряли «Краснодар». Команду, которая всем нравится независимо от клубной принадлежности. Клуб, чей владелец любим и уважаем за строительство грандиозной академии и фантастического стадиона. Попадание команды в РФПЛ не по спортивному принципу уже давно всеми забылось – так ли это важно, если б «Краснодар» в Премьер-лигу в итоге все равно попал? Зато он и в свои середняковые годы смотрелся интересно, а потом на глазах начал развиваться. Устав от того, что классические гранды российского футбола клубы толком ничего не добиваются в Европе, люди переключаются на «Краснодар». Здесь есть перспектива, умный владелец, потрясающая инфраструктура и команда, играющая в симпатичный футбол. Новые народные герои.

Любовь к «Краснодару» вполне объяснима и понятна. В топ-5 лучших в стране этот клуб, безусловно, входит – он пять раз финишировал в пятерке, замахиваясь даже на Лигу чемпионов. Да и в еврокубки команда в 2014-м ворвалась стремительно: забила 17 голов «Калеву» и «Диошдьеру», а перед группой триумфально грохнула «Реал Сосьедад». Через год «Краснодар» вышел из группы, опередив «Боруссию». Еще через сезон – уже добрался до 1/8 финала, попутно забив пять голов лидеру на тот момент чемпионата Франции.

Только вот постепенный прогресс в еврокубках – это единственное, чем «Краснодар» может похвастаться в последние годы. «Брежневский застой» наступил по многим направлениям – в чемпионате выше «Краснодар» прыгнуть не может, игра стала гораздо проще, чем раньше. Фирменный почерк утрачен, результаты не растут. Сейчас в еврокубках клуб вообще оказался благодаря поразительной осечке «Ростова» в Оренбурге в последнем туре чемпионата России. Особняком здесь стоит фигура Игоря Шалимова с его руками в карманах во время интервью и периодической критикой собственной команды, к чему после интеллигента Олега Кононова удалось привыкнуть далеко не сразу.

Изначально назначение Шалимова выглядело странно – серьезный клуб доверили тренеру с очень скудным опытом работы. Провала вопреки прогнозам не произошло, но от этого стало только хуже – признаки будущего краха не всегда заметишь во время медленной деградации. «Краснодар» еле-еле просочился в еврокубки, так же с гигантским трудом переиграл дома слабый датский «Люнгбю», а вчера вылетел от команды, составленной из бывших игроков «Мордовии», «Амкара» «Ростова» и «Крыльев Советов», которая радовалась выходу в групповой этап Лиги Европы как выигрышу чемпионата мира.

При Шалимове «Краснодар» из команды играющей превратился в команду работяг, особенно если сравнивать статистику прошлого и позапрошлого сезонов. Меньше ударов, но больше отборов. Меньше обостряющих передач, но больше фолов. Меньше попыток дриблинга, зато больше выигранной верховой борьбы. Голов при этом тоже меньше – лишь 40 за прошлый сезон – так мало «Краснодар» никогда еще в РФПЛ не забивал. Совсем нет ничего страшного в снижении игровых показателей и в увеличении силовых. Подумаешь, сменили стиль – вон всегда атакующий «Спартак» выиграл десять матчей по 1:0. Но вместе с этим у «Краснодара» нет и никакого развития. У нас была живая и интересная команда, которая могла превратить в шоу каждый матч и должна была прогрессировать. Сейчас шоу удается редко, а результаты только хуже.

Примечательно, что все это касается и Федора Смолова – главной звезды клуба, которую так и не продали в Европу. При Шалимове у форварда упали все показатели кроме ударов по воротам – меньше обостряющих пасов, дриблинга, точности передач. Упростились функции – просто бей и попадай. Федор попадает, результативность в прошлом сезоне не снизилась, просто матчей отыграл меньше. Но снова встает вопрос о развитии и о том, что Смолову дал Кононов и что может дать Шалимов. Сейчас Смолов пытается вернуть себе прежнюю форму после очередной травмы и забить первый гол в новом сезоне.

И здесь еще один интересный вопрос. При Кононове «Краснодар» никогда (или очень-очень редко) массово не страдал от травм. Обычно в списках больных было либо пусто, либо кто-то попадал туда на несколько дней. Или же долго находился один игрок с серьезной травмой (Синицын, Мамаев, ясное дело, Измайлов). При Шалимове в клубе обычно четыре-пять человек играть не могут, еще двое – под вопросом. Много говорится о молодежи «Краснодара» – тут и Сафонов в воротах засветился, и Жигулев поиграл, и Сулейманов рекорд России поставил, и Игнатьев уже позабивал в разных турнирах. Но доверился бы ей Шалимов, не будь у него столько проблем со здоровьем футболистов?

Вылет из Лиги Европы – великолепный шанс переосмыслить все, что происходит в «Краснодаре». Клубе, вынужденном затыкать дыры пока еще неуровневыми игроками из-за свалившейся эпидемии травм. Где из-за хронических обострений слишком долго в себя приходят лидеры. Где результаты не растут. Где померкла игра, и шоу происходит лишь на видеоэкране стадиона. Где теперь как никогда прежде велик риск превратиться в заурядность, которой и так хватает в нашем чемпионате. Нужны очень серьезные выводы. Поражение слишком громкое. Пора осознать его масштаб.

Лига Европы Лига Европы Црвена Звезда Краснодар Смолов Федор Шалимов Игорь Галицкий Сергей
Комментарии (45)
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Евгений Агеев
1503654248
Согласен с автором в том, что игра потеряла свои краски. Видимо у Шалимова совершенно другие приоритеты. Но одно остается неизменным, это результаты Краснодара в чемпионате. Они что при красивой игре были на 4-ом и 5-ом местах, что сейчас также. Чего то им постоянно не хватает. И согласен, что нужно что то делать, что то менять. Я не фанат Краснодара, но судьба данного проекта не может не волновать.
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BRO_football
1503654743
Эту статью надо было назвать так же, как материал о Цревне Звезде. «Краснодар» превратился в убожество». Как выглядит Россия и почему разваливается ее главный перспективный клуб.
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Максим80
1503655180
Я уже в том сезоне говорил что шалимов это провал и пора давно его гнать превратил потрясающе интересную команду в рутину!!!!!
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Юрэс
1503658088
Теперь можно РЕАБИЛИТИРОВАТЬСЯ только попаданием в ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ
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kachan63
1503658567
"Краснодар" Кононова всегда напоминал мне "Боруссию" Д времён Клоппа. И хотя говорят, что "коней на переправе не меняют", поневоле задумаешься, а так ли уж верна эта поговорка?
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alansmith
1503659530
Давно говорил: "Шалимов - не тренер". А порой он даже раздражает. Раздражает тем, что не смог сработаться с Ари и при травме Смолова играть было некому. Также вопросы по Вандерсону (который уже в Динамо) и Налдо.
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Krasnodar 123
1503660491
ГНАТЬ В ШЕЮ ЭТОГО БУМАГАМАРАКУ ПОКА СОВСЕМ КОМАНДУ НЕ УГРОБИЛ!
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Nesterenko
1503668692
В очередной раз видно, что при Шалимове Краснодар начала деградировать в плане результата и красивого футбола. Нужен другой специалист быкам. Иначе есть шанс превратится в середняка РФПЛ, а ведь совсем недавно могли в ЛЧ попасть.
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Rainbringer
1503670517
Парфёнов великолепно подошёл бы на роль главного тренера Краснодара. Он в Тосно поставил симпатичный атакующий футбол и его команда не боится играть в него против любых соперников.
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maxon1256
1503674831
Шалммов-физрук. До сих пор не могу понять, как человека с внешним видом пьющего скрипача , и с у мнением тренировать женщин поставили гл тренером одного из самых перспективных клубов рфпл..
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