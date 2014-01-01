Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|41
|Попович Александар
|Вра
|23
|10
|0
|0
|1
|0
|-
|6
|Маркович Светозар
|Защ
|22
|10
|1
|0
|2
|0
|€ 1.2 млн.
|5
|Вуячич Игор
|Защ
|28
|9
|0
|1
|1
|1
|-
|72
|Урошевич Слободан
|Защ
|28
|9
|2
|1
|3
|0
|-
|4
|Саничанин Синиша
|Защ
|27
|5
|0
|0
|1
|0
|-
|17
|Живкович Марко
|Защ
|28
|5
|0
|0
|2
|0
|-
|12
|Шехович Златан
|Защ
|22
|3
|0
|0
|0
|0
|-
|48
|Стасевич Матея
|Защ
|18
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|18
|Диабате Фуссейни
|Пол
|27
|10
|5
|0
|1
|0
|€ 2.7 млн.
|6
|Натхо Бибрас
|Пол
|35
|8
|1
|2
|2
|0
|€ 2 млн.
|40
|Белич Кристиян
|Пол
|21
|8
|0
|0
|4
|1
|-
|15
|Фейса Любомир
|Пол
|34
|7
|0
|0
|1
|0
|€ 2.8 млн.
|7
|Андраде Патрик
|Пол
|30
|7
|1
|3
|0
|0
|€ 0.15 млн.
|8
|Траоре Хамиду
|Пол
|26
|7
|0
|0
|2
|0
|-
|26
|Филипович Александар
|Пол
|28
|6
|0
|0
|1
|0
|€ 1.3 млн.
|55
|Пантич Данило
|Пол
|26
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 1.4 млн.
|11
|Рикарду
|Нап
|31
|10
|7
|2
|0
|0
|€ 0.55 млн.
|9
|Мениг Квинси
|Нап
|27
|8
|1
|2
|0
|0
|€ 0.8 млн.
|20
|Павлович Андрийя
|Нап
|29
|6
|0
|0
|0
|0
|€ 0.4 млн.
|97
|Лутовац Александар
|Нап
|25
|4
|0
|0
|0
|0
|-
|77
|Йович Неманья
|Нап
|20
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|36
|Терзич Никола
|Нап
|22
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|14
|Баждар Самед
|Нап
|19
|1
|0
|0
|1
|0
|-
|25
|Лукач Милан
|Вра
|37
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|85
|Стеванович Неманья
|Вра
|30
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.3 млн.
|3
|Илич Михайло
|Защ
|19
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.05 млн.
|13
|Колорадо Андрес
|Пол
|24
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 1 млн.
|90
|Петкович Михайло
|Нап
|18
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.1 млн.
Всего игроков: 28, из них вратарей: 3, защитников: 8, полузащитников: 9, нападающих: 8