Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Партизан - состав

    Город Белград
    Дивизион Сербия-Супер Лига
    Сайт http://www.partizan.rs/
    Стадион Партизан
    Тренер Гордан Петрич
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    41 Попович Александар Сербия Вра 23 10 0 0 1 0 -
    6 Маркович Светозар Сербия Защ 22 10 1 0 2 0 € 1.2 млн.
    5 Вуячич Игор Черногория Защ 28 9 0 1 1 1 -
    72 Урошевич Слободан Сербия Защ 28 9 2 1 3 0 -
    4 Саничанин Синиша Босния и Герцеговина Защ 27 5 0 0 1 0 -
    17 Живкович Марко Сербия Защ 28 5 0 0 2 0 -
    12 Шехович Златан Сербия Защ 22 3 0 0 0 0 -
    48 Стасевич Матея Сербия Защ 18 1 0 0 0 0 -
    18 Диабате Фуссейни Мали Пол 27 10 5 0 1 0 € 2.7 млн.
    6 Натхо Бибрас Израиль Пол 35 8 1 2 2 0 € 2 млн.
    40 Белич Кристиян Сербия Бельгия Пол 21 8 0 0 4 1 -
    15 Фейса Любомир Сербия Пол 34 7 0 0 1 0 € 2.8 млн.
    7 Андраде Патрик Кабо-Верде Пол 30 7 1 3 0 0 € 0.15 млн.
    8 Траоре Хамиду Мали Пол 26 7 0 0 2 0 -
    26 Филипович Александар Сербия Пол 28 6 0 0 1 0 € 1.3 млн.
    55 Пантич Данило Сербия Пол 26 1 0 0 0 0 € 1.4 млн.
    11 Рикарду Португалия Кабо-Верде Нап 31 10 7 2 0 0 € 0.55 млн.
    9 Мениг Квинси Нидерланды Нап 27 8 1 2 0 0 € 0.8 млн.
    20 Павлович Андрийя Сербия Нап 29 6 0 0 0 0 € 0.4 млн.
    97 Лутовац Александар Сербия Нап 25 4 0 0 0 0 -
    77 Йович Неманья Сербия Нап 20 2 0 0 0 0 -
    36 Терзич Никола Сербия Нап 22 2 0 0 0 0 -
    14 Баждар Самед Сербия Нап 19 1 0 0 1 0 -
    25 Лукач Милан Сербия Вра 37 - - - - - -
    85 Стеванович Неманья Сербия Вра 30 - - - - - € 0.3 млн.
    3 Илич Михайло Сербия Защ 19 - - - - - € 0.05 млн.
    13 Колорадо Андрес Колумбия Пол 24 - - - - - € 1 млн.
    90 Петкович Михайло Сербия Нап 18 - - - - - € 0.1 млн.
    Всего игроков: 28, из них вратарей: 3, защитников: 8, полузащитников: 9, нападающих: 8
    • Читайте нас: 
    11