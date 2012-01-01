Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Сербия. Суперлига
Команды
Партизан
Результаты
€ 26,38 млн
Партизан - результаты матчей
Белград
Сербия. Суперлига
Стадион:
Партизан
Сайт:
http://www.partizan.rs/
Тренер:
Саша Илич
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Сербия. Суперлига. 2026/2027
Лига конференций. 2026/2027
Лига конференций. 2025/2026
Сербия. Суперлига. 2025/2026
Лига Европы. 2025/2026
Товарищеские матчи. 2025
Лига конференций. 2024/2025
Лига Европы. 2024/2025
Лига чемпионов. 2024/2025
Сербия. Суперлига. 2024/2025
Товарищеские матчи. 2024
Лига конференций. 2023/2024
Сербия. Суперлига. 2023/2024
Товарищеские матчи. 2023
Лига конференций. 2022/2023
Лига Европы. 2022/2023
Товарищеские матчи. 2022
Лига конференций. 2021/2022
Лига Европы. Квалификация 2020/2021
Кубок «Париматч» Премьер. 2020
Лига Европы. 2019/2020
Лига Европы. 2018/2019
Лига Европы. Квалификация 2017/2018
Лига чемпионов. 2017/2018
Товарищеские матчи. 2017
Лига Европы. Квалификация 2016/2017
Лига Европы. 2015/2016
Лига чемпионов. 2015/2016
Товарищеские матчи. 2015
Лига Европы. Квалификация 2014/2015
Лига чемпионов. 2014/2015
Товарищеские матчи. 2014
Лига Европы. Квалификация 2013/2014
Лига чемпионов. 2013/2014
Товарищеские матчи. 2013
Лига Европы. Квалификация 2012/2013
Лига чемпионов. 2012/2013
Товарищеские матчи. 2012
Лига Европы. Квалификация 2011/2012
Лига Чемпионов. 2011/2012
Лига Чемпионов. 2010/2011
Товарищеские матчи. 2010
Лига Европы. Квалификация 2009/2010
Лига Чемпионов. 2009/2010
Кубок УЕФА. 2008/2009
01.11 | 19:00
Партизан
3 : 0
Земун
28.10 | 19:00
Раднички
2 : 3
Партизан
24.10 | 17:00
Партизан
0 : 2
Чукарички
18.10 | 19:30
Железничар
1 : 0
Партизан
11.10 | 18:00
Партизан
1 : 0
Нови Пазар
19.09 | 20:00
Радник
4 : 4
Партизан
13.09 | 18:00
Партизан
2 : 3
Войводина
06.09 | 20:00
Црвена Звезда
2 : 1
Партизан
31.08 | 20:00
Партизан
3 : 1
ОФК
23.08 | 22:00
Младост
3 : 1
Партизан
16.08 | 22:00
Партизан
0 : 1
Раднички 1923
02.08 | 21:00
Партизан
1 : 2
ИМТ Белград
26.07 | 22:00
Мачва
1 : 3
Партизан
18.07 | 21:00
Земун
2 : 2
Партизан
Главные новости
«Локомотив» до сих пор не объявил об отставке Галактионова
08:52
Бубнов – о тренере РПЛ: «В ещe более сложную петлю полез»
08:16
2
Увольнение Галактионова из «Локо», состав сборной России, Батраков оказался симулянтом и другие новости
00:47
Генич прокомментировал увольнение Галактионова из «Локомотива»
00:35
Слуцкий назвал самую большую ошибку в карьере
00:29
3
Прощальная речь Галактионова, уволенного из «Локомотива»
Вчера, 23:55
1
Босс «Локомотива» извинился перед болельщиками
Вчера, 23:39
4
«Галатасарай» паникует из-за Батракова и готов вдвое поднять ему зарплату
Вчера, 23:31
7
«Позор!»: фаны «Локо» – после поражения от «Рубина» и падения в зону вылета
Вчера, 23:12
3
Галактионов прокомментировал поражение «Локо», опустившее клуб в зону вылета
Вчера, 22:59
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+