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«Хетафе» – «Партизан»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

19 августа 2026 11:25
Хетафе - Партизан
20 авг. 2026, четверг 22:00 | Лига конференций, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
13.00
Победа «Партизана»
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Матч плей-офф Лиги Конференций между испанским «Хетафе» и сербским «Партизаном» пройдет 20 августа 2026 года на стадионе «Колисеум» в Хетафе. Хозяева подходят к игре в глубоком кризисе: команда не побеждает в пяти последних матчах, а в атаке испытывает колоссальные проблемы – всего 0,40 гола в среднем за последние пять игр. Гости, напротив, чувствуют себя уверенно, особенно в гостевых матчах Лиги Конференций, где они побеждают в трех последних выездных поединках. Сможет ли «Партизан» прервать свою серию и увезти победу из Испании, или «Хетафе» наконец прервет безвыигрышную серию на домашней арене?

Кто победит в матче

«Хетафе» переживает серьезные трудности. Команда не выигрывает в пяти последних матчах, причем в атаке дела обстоят катастрофически – всего 0,40 гола в среднем за игру в пяти последних встречах. При этом оборона пропускает 1,80 мяча, что создает дисбаланс и не позволяет рассчитывать на положительный результат. В последнем матче чемпионата «Хетафе» потерпел разгромное поражение от «Алавеса» (0:3), а товарищеские матчи против «Тоттенхэма» (1:1), «Монако» (0:1) и «Атлетико» (1:4) также не внушают оптимизма. Команда пропускает в четырех последних матчах, и букмекерские прогнозы указывают на высокую вероятность того, что хозяева не смогут забить. Ситуация усугубляется тем, что «Хетафе» выглядит растерянным и не может найти свою игру.

«Партизан» подходит к матчу с противоположными настроениями. Команда побеждает в трех последних гостевых матчах Лиги Конференций, а в пяти последних играх забивает в среднем 1,40 гола и пропускает всего 0,80. Сербский клуб забивает в одиннадцати из тринадцати последних матчей, что говорит о стабильности атакующей линии. В текущей квалификации «Партизан» уже прошел «Тобол»: уверенно обыграв его дома (3:0) и победив в гостях (2:1). В чемпионате Сербии команда также выглядит достойно, несмотря на осечку в матче с ИМТ (1:2). Гостевой успех в Лиге Конференций становится хорошей традицией для «Партизана», и он намерен продолжить эту серию в Испании.

Итоговый вывод: «Партизан» находится в явно лучшей форме, чем «Хетафе». Испанцы не могут забить и проигрывают матч за матчем, тогда как сербы стабильно побеждают на выезде в еврокубках и имеют надежную оборону. Кризис «Хетафе» выглядит глубоким, и вряд ли он будет преодолен в матче против организованного и уверенного в себе соперника. Наиболее вероятный исход – победа гостей.

Форма и история личных встреч

Ранее «Хетафе» и «Партизан» не встречались в официальных турнирах, поэтому прогноз строится исключительно на текущем состоянии команд. «Хетафе» находится в глубоком кризисе: пять матчей без побед, атакующие показатели на рекордно низком уровне, оборона регулярно пропускает. «Партизан» же демонстрирует стабильные результаты, особенно в гостевых матчах Лиги Конференций, где у них три победы подряд. Эта разница в форме делает сербский клуб явным фаворитом даже на выезде.

Личные встречи
Побед - 1 (50%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 1 (50%)
4
Забитых мячей
3
2
В среднем за матч
1.5
3:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч
Лига конференций, 4 раунд
Хетафе
3 : 1
20.08.2026
Партизан
Лига конференций, 4 раунд
Партизан
2 : 1
27.08.2026
Хетафе
Лига конференций, 4 раунд
Хетафе
3 : 1
20.08.2026
Партизан

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
2
Даконам Джене
(К) ЦЗ
26
Саид Ромеро
ЦЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
26
Кико Фемения
ПЗ
11
Рамон Террац
ОП
23
Орель Мангала
ОП
10
Мартин Сатриано
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
16
F. Serrano
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Партизан
1
Марко Милошевич
ВР
44
Стефан Милич
ЦЗ
40
Никола Симич
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
25
Milan Roganović
ЦП
14
Иддрису Баба
ЦП
16
Ognjen Ugrešić
(К) ЦП
20
Samson Nwulu
ЦП
11
Милан Вукотич
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
89
Jeh
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Хетафе
1
Иржи Летачек
ВР
35
Диего Феррер
ВР
3
Davinchi
ЦЗ
15
Себастьян Боселли
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
26
Jean Ives Valou
ЦЗ
21
Андрес Гарсия
ЛВ
28
Alberto Risco
ЦП
27
Ebrahima Drammeh Jaiteh
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
Партизан
31
Miloš Krunić
ВР
33
Stefan Petrović
ЦЗ
5
Mateja Milovanović
ЦЗ
24
Вукашин Джурджевич
ПЗ
39
Зубайру Ибрахим
ЛВ
7
Чака Траоре
ЛВ
8
Aleks Zeković
ЦП
10
Igor Miladinović
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
46
Marko Lekić
ЦФ
9
Эрик Койзек
ЦФ
17
Milan Aleksić
ЦФ
3-4-3
13
Сорья
2
Джене
26
Ромеро
5
Абкар
22
Мохика
11
Террац
23
Мангала
26
Фемения
16
19
Унал
10
Сатриано
3-5-1-1
1
Милошевич
44
Милич
40
Симич
23
Митрович
25
16
20
11
Вукотич
14
Баба
19
Сек
89
11
Террац
21
Гарсия
21
Гарсия
11
Террац
19
Унал
9
Майорал
9
Майорал
19
Унал
23
Мангала
4
Сазонов
4
Сазонов
23
Мангала
20
24
Джурджевич
24
Джурджевич
20
11
Вукотич
10
10
11
Вукотич
14
Баба
27
Чумич
27
Чумич
14
Баба
89
9
Койзек
9
Койзек
89
16
17
17
16
Остались в запасе
Хетафе
Партизан
1
Иржи Летачек
ВР
3
Davinchi
ЦЗ
15
Себастьян Боселли
ЦЗ
35
Диего Феррер
ВР
26
Jean Ives Valou
ЦЗ
28
Alberto Risco
ЦП
27
Ebrahima Drammeh Jaiteh
ЦП
Главный тренер
Пепе Бордалас
31
Miloš Krunić
ВР
33
Stefan Petrović
ЦЗ
5
Mateja Milovanović
ЦЗ
8
Aleks Zeković
ЦП
39
Зубайру Ибрахим
ЛВ
7
Чака Траоре
ЛВ
46
Marko Lekić
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
3
Davinchi
ЦЗ
15
Себастьян Боселли
ЦЗ
35
Диего Феррер
ВР
26
Jean Ives Valou
ЦЗ
28
Alberto Risco
ЦП
27
Ebrahima Drammeh Jaiteh
ЦП
Остались в запасе
31
Miloš Krunić
ВР
33
Stefan Petrović
ЦЗ
5
Mateja Milovanović
ЦЗ
8
Aleks Zeković
ЦП
39
Зубайру Ибрахим
ЛВ
7
Чака Траоре
ЛВ
46
Marko Lekić
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Саша Илич

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Партизана» в основное время. «Хетафе» находится в затяжном кризисе, не забивает и проигрывает, тогда как «Партизан» уверенно действует на выезде в еврокубках и имеет стабильную атаку. Рекомендуемая ставка – победа «Партизана» с коэффициентом 13,00. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Хетафе» и «Партизаном» состоится 20 августа 2026 года в Хетафе на стадионе «Колисеум» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Хетафе» – «Партизан»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

13.00
Победа «Партизана»
Сделать ставку
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Автор: Рассказов Михаил
Лига конференций Партизан Хетафе
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