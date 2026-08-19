Матч плей-офф Лиги Конференций между испанским «Хетафе» и сербским «Партизаном» пройдет 20 августа 2026 года на стадионе «Колисеум» в Хетафе. Хозяева подходят к игре в глубоком кризисе: команда не побеждает в пяти последних матчах, а в атаке испытывает колоссальные проблемы – всего 0,40 гола в среднем за последние пять игр. Гости, напротив, чувствуют себя уверенно, особенно в гостевых матчах Лиги Конференций, где они побеждают в трех последних выездных поединках. Сможет ли «Партизан» прервать свою серию и увезти победу из Испании, или «Хетафе» наконец прервет безвыигрышную серию на домашней арене?

Кто победит в матче

«Хетафе» переживает серьезные трудности. Команда не выигрывает в пяти последних матчах, причем в атаке дела обстоят катастрофически – всего 0,40 гола в среднем за игру в пяти последних встречах. При этом оборона пропускает 1,80 мяча, что создает дисбаланс и не позволяет рассчитывать на положительный результат. В последнем матче чемпионата «Хетафе» потерпел разгромное поражение от «Алавеса» (0:3), а товарищеские матчи против «Тоттенхэма» (1:1), «Монако» (0:1) и «Атлетико» (1:4) также не внушают оптимизма. Команда пропускает в четырех последних матчах, и букмекерские прогнозы указывают на высокую вероятность того, что хозяева не смогут забить. Ситуация усугубляется тем, что «Хетафе» выглядит растерянным и не может найти свою игру.

«Партизан» подходит к матчу с противоположными настроениями. Команда побеждает в трех последних гостевых матчах Лиги Конференций, а в пяти последних играх забивает в среднем 1,40 гола и пропускает всего 0,80. Сербский клуб забивает в одиннадцати из тринадцати последних матчей, что говорит о стабильности атакующей линии. В текущей квалификации «Партизан» уже прошел «Тобол»: уверенно обыграв его дома (3:0) и победив в гостях (2:1). В чемпионате Сербии команда также выглядит достойно, несмотря на осечку в матче с ИМТ (1:2). Гостевой успех в Лиге Конференций становится хорошей традицией для «Партизана», и он намерен продолжить эту серию в Испании.

Итоговый вывод: «Партизан» находится в явно лучшей форме, чем «Хетафе». Испанцы не могут забить и проигрывают матч за матчем, тогда как сербы стабильно побеждают на выезде в еврокубках и имеют надежную оборону. Кризис «Хетафе» выглядит глубоким, и вряд ли он будет преодолен в матче против организованного и уверенного в себе соперника. Наиболее вероятный исход – победа гостей.

Форма и история личных встреч

Ранее «Хетафе» и «Партизан» не встречались в официальных турнирах, поэтому прогноз строится исключительно на текущем состоянии команд. «Хетафе» находится в глубоком кризисе: пять матчей без побед, атакующие показатели на рекордно низком уровне, оборона регулярно пропускает. «Партизан» же демонстрирует стабильные результаты, особенно в гостевых матчах Лиги Конференций, где у них три победы подряд. Эта разница в форме делает сербский клуб явным фаворитом даже на выезде.

Личные встречи Побед - 1 (50%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 1 (50%) 4 Забитых мячей 3 2 В среднем за матч 1.5 3:1 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч Лига конференций, 4 раунд Хетафе 3 : 1 Партизан Лига конференций, 4 раунд Партизан 2 : 1 Хетафе Лига конференций, 4 раунд Хетафе 3 : 1 Партизан

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Партизана» в основное время. «Хетафе» находится в затяжном кризисе, не забивает и проигрывает, тогда как «Партизан» уверенно действует на выезде в еврокубках и имеет стабильную атаку. Рекомендуемая ставка – победа «Партизана» с коэффициентом 13,00. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Хетафе» и «Партизаном» состоится 20 августа 2026 года в Хетафе на стадионе «Колисеум» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.