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  • «Моя жизнь превратилась в ад». Экс-спартаковца Веллитона обвинили в домашнем насилии

«Моя жизнь превратилась в ад». Экс-спартаковца Веллитона обвинили в домашнем насилии

25 февраля 2023, 14:58
7

Рафаэла Карвалью, бывшая жена экс-нападающего «Спартака» Веллитона, сообщила, что футболист ее бил.

«Это продолжалось шесть лет. Он много раз нападал на меня, когда мы жили за пределами Бразилии. Однажды мне удалось сбежать к друзьям. Мало кто знал об этом.

Он всe ещe преследует меня. Пару недель назад близкие ему люди присылали мне сообщения с угрозами.

Это и заставило меня рассказать об этом. Моя жизнь превратилась в ад. Я всe ещe не чувствую себя в безопасности», – рассказала девушка.

  • Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2014 год.
  • В активе бразильца 133 матча, 61 гол и 19 ассистов.

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Источник: UOL Esporte
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Веллитон
Комментарии (7)
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Solist345345
1677327774
Какая-то прям мода пошла у обиженных бывших телок. По другому их назвать даже не могу.
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oyabun
1677329799
На синяках прям личная печать Веллитона - сразу видно что он бил. Я недавно с велика упал, похожий синяк, может тоже на него сослаться, деньжат срубить?
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MaxRnD
1677331071
Ночь в казарме со срочниками ? Веллитон тут при чём ?
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Красногорск_Фан
1677335933
Он и на поле был грубым. Травму Акинфееву нанес.
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derrik2000
1677336538
У меня товарищи не раз бывали заходами в Бразилии, в т. ч. в Рио. В т. ч., когда там проходили карнавалы. Что ТВОРЯТ енти бразильские бабы???? О-о-о... У меня даже слов не хватает, не смотря на большой жизненный опыт. Сказать, что секс-бомбы, значить очень сильно приуменьшить! ))) Видимо, жена Велика, оторвавшись от ридной хаты, не смогла принять гейропейский образ жизни. Правильно говорят: можно вывезти девушку из деревни, но деревню из девушки - НИКОГДА. ))) В общем, думаю, что получала от Велика за б.л.ядство.
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