«Моя жизнь превратилась в ад». Экс-спартаковца Веллитона обвинили в домашнем насилии

Рафаэла Карвалью, бывшая жена экс-нападающего «Спартака» Веллитона, сообщила, что футболист ее бил.

«Это продолжалось шесть лет. Он много раз нападал на меня, когда мы жили за пределами Бразилии. Однажды мне удалось сбежать к друзьям. Мало кто знал об этом.

Он всe ещe преследует меня. Пару недель назад близкие ему люди присылали мне сообщения с угрозами.

Это и заставило меня рассказать об этом. Моя жизнь превратилась в ад. Я всe ещe не чувствую себя в безопасности», – рассказала девушка.

Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2014 год.

В активе бразильца 133 матча, 61 гол и 19 ассистов.

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