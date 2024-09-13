Веллитон может получить российское гражданство

Бывший нападающий «Спартака» бразилец Веллитон высказался о возможности получения гражданства РФ.

«Да, я рассматриваю возможность получения российского паспорта. Где бы я ни был, Россия была и останется моим вторым домом. Мне очень нравится страна и люди, которые здесь живут. В ближайшем будущем я приму решение [о возможном получении гражданства]», – сказал Веллитон.