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    Веллитон может получить российское гражданство

    Бывший нападающий «Спартака» бразилец Веллитон высказался о возможности получения гражданства РФ.

    «Да, я рассматриваю возможность получения российского паспорта. Где бы я ни был, Россия была и останется моим вторым домом. Мне очень нравится страна и люди, которые здесь живут. В ближайшем будущем я приму решение [о возможном получении гражданства]», – сказал Веллитон.

    • Веллитон на этой неделе принял участие в товарищеском матче, посвященном десятилетию с момента открытия домашнего стадиона «Спартака», и забил в нем два мяча.
    • Бразильский нападающий выступал за «Спартак» в 2007–2012 годах.
    • Последним клубом 37-летнего Веллитона был «Гремио Новуризонтино», за который он играл в 2022 году. Бразилец выразил готовность возобновить карьеру в одном из российских клубов.

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    Источник: ТАСС

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    13.09.2024 13:34
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    Комментарии (4)
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    Мордаванин
    1726224074
    вместе с сапогами пожалста
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    alefreddy
    1726228105
    ну теперь за еду можно россиянина в состав на заменки взять
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    The only one
    1726230017
    а нужен ли он тут?
    Ответить
    Лицом_на_клаве
    1726230262
    За какие такие заслуги тебе давать гражданство? За то, что играл за лузеров, болтаясь в середине таблицы? Зенитовские бразильские россияне хоть чемпионства приносят.
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