Веллитон может получить российское гражданство

Бывший нападающий «Спартака» бразилец Веллитон высказался о возможности получения гражданства РФ.
«Да, я рассматриваю возможность получения российского паспорта. Где бы я ни был, Россия была и останется моим вторым домом. Мне очень нравится страна и люди, которые здесь живут. В ближайшем будущем я приму решение [о возможном получении гражданства]», – сказал Веллитон.
- Веллитон на этой неделе принял участие в товарищеском матче, посвященном десятилетию с момента открытия домашнего стадиона «Спартака», и забил в нем два мяча.
- Бразильский нападающий выступал за «Спартак» в 2007–2012 годах.
- Последним клубом 37-летнего Веллитона был «Гремио Новуризонтино», за который он играл в 2022 году. Бразилец выразил готовность возобновить карьеру в одном из российских клубов.