Веллитон готов возобновить игровую карьеру в России

Бывший нападающий «Спартака» Веллитон хочет подписать контракт с одним из российских клубов.
«У меня была возможность проверить себя, я нахожусь в хорошей форме и могу ее улучшить за короткий срок Мне всего 37 лет, мой организм хорошо себя чувствует, скорость все еще со мной. Я хочу возобновить карьеру, это возможно в одном из клубов России. Сейчас мы активно изучаем этот вопрос», – сказал Веллитон.
- Веллитон на этой неделе принял участие в товарищеском матче, посвященном десятилетию с момента открытия домашнего стадиона «Спартака», и забил в нем два мяча.
- Бразилец выступал за «Спартак» в 2007–2012 годах.
- Его последним клубом был «Гремио Новуризонтино», за который он играл в 2022 году.