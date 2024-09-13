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    Веллитон готов возобновить игровую карьеру в России

    Бывший нападающий «Спартака» Веллитон хочет подписать контракт с одним из российских клубов.

    «У меня была возможность проверить себя, я нахожусь в хорошей форме и могу ее улучшить за короткий срок Мне всего 37 лет, мой организм хорошо себя чувствует, скорость все еще со мной. Я хочу возобновить карьеру, это возможно в одном из клубов России. Сейчас мы активно изучаем этот вопрос», – сказал Веллитон.

    • Веллитон на этой неделе принял участие в товарищеском матче, посвященном десятилетию с момента открытия домашнего стадиона «Спартака», и забил в нем два мяча.
    • Бразилец выступал за «Спартак» в 2007–2012 годах.
    • Его последним клубом был «Гремио Новуризонтино», за который он играл в 2022 году.

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    Источник: ТАСС

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    13.09.2024 10:50
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    Комментарии (4)
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    FWSPM
    1726216998
    Взяли бы на сезон вместо николсона точно будет лучше
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    Челнинец
    1726218306
    Да для скамьи можно его взять, думаю на 15-20 минут для него достаточно. Тем более Мелешина отдали, Соболева продали,Жозе не в форме даже велик выглядит увереннеее, а Николсон ваще не понятен, так что надо брать для скамьи
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    sochi-2013
    1726219447
    Давай в Сочи.
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    rash1959
    1726222027
    Был бы намного полезнее многих "экспонатов" из РПЛ.
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