Экс-спартаковец Велитон высказался о расистском инциденте с Венделом в Воронеже

Бывший форвард «Спартака» Веллитон оценил ситуацию с красной карточкой полузащитника «Зенита» Вендела в субботнем матче 20-го тура РПЛ против «Факела».
- Во 2-м тайме бразильца удалили за неприличный жест в адрес болельщиков.
- Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что игроки подверглись расистским оскорблениям со стороны фанатов «Факела».
- По словам тренера, также один из соперников изображал обезьяну.
«У меня тоже были ситуации, когда я сталкивался с расизмом в футболе. Очень грустно, что такие вещи происходят», – сказал Веллитон.
Источник: «Спорт-Экспресс»