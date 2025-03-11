Экс-спартаковец Велитон высказался о расистском инциденте с Венделом в Воронеже

Бывший форвард «Спартака» Веллитон оценил ситуацию с красной карточкой полузащитника «Зенита» Вендела в субботнем матче 20-го тура РПЛ против «Факела».

Во 2-м тайме бразильца удалили за неприличный жест в адрес болельщиков.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что игроки подверглись расистским оскорблениям со стороны фанатов «Факела».

По словам тренера, также один из соперников изображал обезьяну.

«У меня тоже были ситуации, когда я сталкивался с расизмом в футболе. Очень грустно, что такие вещи происходят», – сказал Веллитон.