Веллитон рассказал, как поведет себя при встрече с Акинфеевым: «Это был игровой эпизод»

Бывший форвард «Спартака» Веллитон вспомнил эпизод из 2011 года, когда он травмировал вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

– В России до сих пор вспоминают твою стычку с Игорем Акинфеевым.

– Это был игровой эпизод, я ничего не делал специально. Наоборот, было очень жалко – травма оказалась серьезной.

– Если бы сейчас встретил Акинфеева в Москве, что бы сказал ему?

– Если бы у меня была такая возможность, я бы просто подошел, поздоровался и обнял его. Акинфеев – легендарный вратарь, который показал себя и в клубе, и в сборной. Опытнейший футболист, который до сих пор играет...