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    • Веллитон рассказал, как поведет себя при встрече с Акинфеевым: «Это был игровой эпизод»

    Веллитон рассказал, как поведет себя при встрече с Акинфеевым: «Это был игровой эпизод»

    Бывший форвард «Спартака» Веллитон вспомнил эпизод из 2011 года, когда он травмировал вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

    – В России до сих пор вспоминают твою стычку с Игорем Акинфеевым.

    – Это был игровой эпизод, я ничего не делал специально. Наоборот, было очень жалко – травма оказалась серьезной.

    – Если бы сейчас встретил Акинфеева в Москве, что бы сказал ему?

    – Если бы у меня была такая возможность, я бы просто подошел, поздоровался и обнял его. Акинфеев – легендарный вратарь, который показал себя и в клубе, и в сборной. Опытнейший футболист, который до сих пор играет...

    • Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2014 год.
    • В активе бразильца 133 матча, 61 гол и 19 ассистов.
    • Акинфеев всю карьеру проводит в ЦСКА.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.09.2024 11:27
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    Комментарии (8)
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    Павелий
    1726044428
    Интересно, а Акинфеев сольётся или всё же выполнит свою угрозу насильственных половых сношений =))
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    chepinaew
    1726049535
    Пользуясь моментом, хочу напомнить. Кто на спорте, то в любом поиске наберите: «серебряный прогноз». Выдаст отличный сервис прогнозов. Работают с 2013 года. Гарантии! Матч ТВ о них говорил.
    Ответить
    Гавроша Пятый
    1726051069
    Н..да!
    Ответить
    Гавроша Пятый
    1726051094
    Позор мазутным отродьям!
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    Cleaner
    1726058517
    Спартаковский костолом без мозгов что то про "игровой эпизод" мямлит...((((((((((((((((
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