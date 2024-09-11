Веллитон рассказал, как поведет себя при встрече с Акинфеевым: «Это был игровой эпизод»

Бывший форвард «Спартака» Веллитон вспомнил эпизод из 2011 года, когда он травмировал вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.
– В России до сих пор вспоминают твою стычку с Игорем Акинфеевым.
– Это был игровой эпизод, я ничего не делал специально. Наоборот, было очень жалко – травма оказалась серьезной.
– Если бы сейчас встретил Акинфеева в Москве, что бы сказал ему?
– Если бы у меня была такая возможность, я бы просто подошел, поздоровался и обнял его. Акинфеев – легендарный вратарь, который показал себя и в клубе, и в сборной. Опытнейший футболист, который до сих пор играет...
- Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2014 год.
- В активе бразильца 133 матча, 61 гол и 19 ассистов.
- Акинфеев всю карьеру проводит в ЦСКА.