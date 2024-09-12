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    Веллитон – Акинфееву: «Извиняюсь за все»

    Бывший форвард «Спартака» Веллитон раскрыл отношение к вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву.

    • В 2011 году бразилец в единоборстве травмировал Акинфеева, который выбыл на несколько месяцев.

    «Акинфеев – большой кумир и знаковый человек для России. Я всегда восхищался его работой. Я извиняюсь за все. Конечно, пожал бы ему руку при встрече и обнял бы», – сказал Веллитон.

    • Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2014 год.
    • В активе бразильца 133 матча, 61 гол и 19 ассистов.
    • Акинфеев всю карьеру проводит в ЦСКА.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    12.09.2024 07:45
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    Комментарии (6)
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    Max-Min-vkontakte
    1726120757
    Было бы неплохо встретиться им вдвоём где нибудь за рюмкой кофе, поговорить и снять уже все вопросы. В выигрыше будут все - и они сами, и болельщики
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    rash1959
    1726122878
    Велик, извинения неуместны, ты ни в чём не виноват. Тебя сожрали футбольные чинуши, которые дожирают сегодняшний футбол.
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    Romeo 123
    1726124278
    То что сделал веллитон по сравнению с тем что творил вернблум играя за ЦСКА просто цветочки
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    zigbert
    1726126500
    Резонансный получился конфликт. Веллитон правильно сделал что извинился перед Акинфеевым,хотя большой вины в этом не было.
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    Fialet
    1726126980
    Хержакову перед Диканем нужно пожизненно извиняться.
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    FCSpartakM
    1726129708
    Смотришь этот репортаж и всегда приятно слышать, как Валера всех на землю ставит. Оба бегут на мяч, Слуцкий-ситуация не требовала агрессии. Ее и не было, была борьба.
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