Веллитон – Акинфееву: «Извиняюсь за все»

Бывший форвард «Спартака» Веллитон раскрыл отношение к вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву.
- В 2011 году бразилец в единоборстве травмировал Акинфеева, который выбыл на несколько месяцев.
«Акинфеев – большой кумир и знаковый человек для России. Я всегда восхищался его работой. Я извиняюсь за все. Конечно, пожал бы ему руку при встрече и обнял бы», – сказал Веллитон.
- Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2014 год.
- В активе бразильца 133 матча, 61 гол и 19 ассистов.
- Акинфеев всю карьеру проводит в ЦСКА.