Веллитон – Акинфееву: «Извиняюсь за все»

Бывший форвард «Спартака» Веллитон раскрыл отношение к вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву.

В 2011 году бразилец в единоборстве травмировал Акинфеева, который выбыл на несколько месяцев.

«Акинфеев – большой кумир и знаковый человек для России. Я всегда восхищался его работой. Я извиняюсь за все. Конечно, пожал бы ему руку при встрече и обнял бы», – сказал Веллитон.