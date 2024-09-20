Веллитон сказал, что отвечает людям, которые спрашивают у него про Россию

Бывший форвард «Спартака» Веллитон поделился своими впечатлениями о России.
Бразилец выступал за московский клуб с 2007 по 2014 год. Он дважды становился лучшим бомбардиром РПЛ.
– Ассоциации с Россией? Некоторые называют водку.
– Люблю Россию. Водку не пью, только вино.
– Не забыл русский язык?
– Чуть‑чуть говорю. Знаю слова «спасибо», «пожалуйста».
– А плохие слова?
– Русском матом не ругаюсь, что‑то знаю, но не использую обычно.
– Когда тебя спрашивают про Россию, что ты отвечаешь?
– Отвечаю, что Москва – очень красивый город. Я бы хотел снова здесь жить.
Источник: «Матч ТВ»