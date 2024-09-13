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Веллитон готов бесплатно играть за «Спартак»

13 сентября 2024, 20:00
5

Бывший нападающий «Спартака» Веллитон заявил о готовности вернуться в московский клуб и играть на безвозмездной основе.

«Могу подписать контракт со «Спартаком» хоть сейчас. Если клуб предложит, я сразу же соглашусь.

Сейчас нахожусь в хорошей форме, даже забил два гола в прошедшем матче легенд.

Готов ли играть за «Спартак» бесплатно? Конечно! Я люблю «Спартак», люблю фанатов [красно-белых]», – сказал 37-летний экс-футболист, закончивший карьеру в 2022 году.

  • Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2014 год.
  • В активе бразильца 133 матча, 61 гол и 19 ассистов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Веллитон
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1726247151
37-летний Веллитон очень хорош, нисколько не хуже 36-летнего Дзюбы. Может быть у кого-то и хватит ума подписать его сейчас. Правда, Акинфеев очень обидится. ))
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Persona_non_Grata
1726253477
А что, чем черт не шутит - за бесплатно то можно попробовать, минут на 20-30 ... А если в матче с ЦСКА, так там вообще победа обеспечена, как и кучка у штанги )))
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vvv123
1726257777
Он песком поле собрался посыпать, видимо!
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