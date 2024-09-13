Веллитон готов бесплатно играть за «Спартак»

Бывший нападающий «Спартака» Веллитон заявил о готовности вернуться в московский клуб и играть на безвозмездной основе.

«Могу подписать контракт со «Спартаком» хоть сейчас. Если клуб предложит, я сразу же соглашусь.

Сейчас нахожусь в хорошей форме, даже забил два гола в прошедшем матче легенд.

Готов ли играть за «Спартак» бесплатно? Конечно! Я люблю «Спартак», люблю фанатов [красно-белых]», – сказал 37-летний экс-футболист, закончивший карьеру в 2022 году.