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    Веллитон сыграет за «Спартак» в сентябрьском ретроматче

    Бывший нападающий «Спартака» Веллитон в скором времени прилетит в Россию.

    Он подтвердил свое участие в ретроматче, посвященном памяти Ильи Цымбаларя.

    Бразильскому футболисту уже покупают билеты в Москву.

    Игра состоится 9 сентября на «Открытие Банк Арене». Спартаковцы под руководством Олега Романцева и Станислава Черчесова встретятся со сборной мира, которую возглавит Массимо Каррера.

    • Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2014 год.
    • В активе бразильца 133 матча, 61 гол и 19 ассистов.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 14:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +516

      Romeo 123 9 минут назад

      Вот он лично был знаком, играл или дружил с цымбаларём? К чему это цирк понаприглашали не пойми кого

      0
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      Рейтинг: +3812

      ПалкоВводецъ (returned) 50 минут назад

      Помню этого велика костолома. Ничего хорошего про него не скажу. Гыгыгы

      0
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      ...
      Рейтинг: +8598

      nik55 > ПалкоВводецъ (returned) 23 минуты назад

      чучело----кого он сломал ?

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