Веллитон сыграет за «Спартак» в сентябрьском ретроматче

Бывший нападающий «Спартака» Веллитон в скором времени прилетит в Россию.
Он подтвердил свое участие в ретроматче, посвященном памяти Ильи Цымбаларя.
Бразильскому футболисту уже покупают билеты в Москву.
Игра состоится 9 сентября на «Открытие Банк Арене». Спартаковцы под руководством Олега Романцева и Станислава Черчесова встретятся со сборной мира, которую возглавит Массимо Каррера.
- Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2014 год.
- В активе бразильца 133 матча, 61 гол и 19 ассистов.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова