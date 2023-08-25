Веллитон сыграет за «Спартак» в сентябрьском ретроматче

Бывший нападающий «Спартака» Веллитон в скором времени прилетит в Россию.

Он подтвердил свое участие в ретроматче, посвященном памяти Ильи Цымбаларя.

Бразильскому футболисту уже покупают билеты в Москву.

Игра состоится 9 сентября на «Открытие Банк Арене». Спартаковцы под руководством Олега Романцева и Станислава Черчесова встретятся со сборной мира, которую возглавит Массимо Каррера.