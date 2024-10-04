Веллитон признался в любви «Спартаку»: «С удовольствием вернулся бы»

Бывший нападающий «Спартака» Веллитон заявил о готовности вернуться в московский клуб.
«Спартак», я люблю тебя. Каждый раз с огромнейшим удовольствием возвращаюсь в Москву. Это просто супер, просто вау. Я обожаю этот клуб, этих болельщиков, этих парней, которые играют в команде. С удовольствием вернулся бы в «Спартак», мне очень хорошо здесь.
Мысли о российском паспорте? Да, я бы его сделал. Мне очень хорошо в России», – сказал Веллитон.
- Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2014 год.
- В активе бразильца 133 матча, 61 гол и 19 ассистов.
- Веллитон побывал в России в сентябре.
Источник: «Советский спорт»