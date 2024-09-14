Ари назвал лучших футболистов, с которыми играл в РПЛ

Экс-нападающий сборной России Ари выделил сильнейших из числа бывших партнеров по команде.

– Самый сильный русский, с которым вы играли в РПЛ, и самый сильный бразилец?

– Бразилец – Веллитон. Два года он был тут лучшим бомбардиром.

Самый сильный русский – Рома Широков. Мы играли вместе. Очень хорош! Техника, пас, очень умный.

Также выделю Дзюбу и Жиркова.

Ари выступал в России с 2010 по 2021 год.

Он поиграл за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив».

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