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    Ари назвал лучших футболистов, с которыми играл в РПЛ

    Экс-нападающий сборной России Ари выделил сильнейших из числа бывших партнеров по команде.

    – Самый сильный русский, с которым вы играли в РПЛ, и самый сильный бразилец?

    – Бразилец – Веллитон. Два года он был тут лучшим бомбардиром.

    Самый сильный русский – Рома Широков. Мы играли вместе. Очень хорош! Техника, пас, очень умный.

    Также выделю Дзюбу и Жиркова.

    • Ари выступал в России с 2010 по 2021 год.
    • Он поиграл за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив».

    Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: «РБ Спорт»

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    14.09.2024 16:51
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    Комментарии (1)
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    alefreddy
    1726329161
    вот так все См и Спартак Тамбов
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