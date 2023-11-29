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    • Бабаев прокомментировал свои слова в адрес Веллитона – в 2011 году он назвал бразильца «подонком»

    Бабаев прокомментировал свои слова в адрес Веллитона – в 2011 году он назвал бразильца «подонком»

    Генеральному директору ЦСКА Роману Бабаеву напомнили его слова в адрес экс-спартаковца Веллитона.

    • В 2011 году Веллитон в единоборстве с вратарем ЦСКА Игорем Акинфеевым нанес тому травму.
    • После матча Бабаев назвал бразильца «подонком».
    • 37-летний Веллитон сейчас без клуба.

    «Была злость, была обида. Спустя годы, повзрослев, конечно, понимаешь, что некоторые слова не должны были быть произнесены. Но не беспочвенно это все произошло. Человек спровоцировал эту ситуацию.

    Но самое главное во всей этой истории, что Игорь не только и это преодолел, но и вернулся, на мой взгляд, еще сильнее, стал мегапрофессионально относиться к режиму, тренировкам. То есть после второй травмы он стал образцом профессионализма, образцом самодисциплины», – сказал Бабаев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2708

      Красногвардейчик 34 минуты назад

      Ну Бабаеву не за что извиняться, даже адекватные спартачи признали что это подонок.....Габулов тоже не даст соврать

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