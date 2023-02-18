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    Экс-агент Веллитона: «Москва не всех портит. Но он любил гульнуть»

    Футбольный агент Григорий Крицер, который занимался переходом нападающего Веллитона в «Спартак», подтвердил, что футболист вел разгульный образ жизни.

    «Что значит – Москва его испортила? Москва не всех портит. Кто-то относится к делу более профессионально, а кто-то любит гульнуть.

    Вот Веллитон – любил. Хотя в Бразилии у него не было такой репутации», – сказал агент.

    • Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2014 год.
    • В активе бразильца 133 матча, 61 гол и 19 ассистов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      dvergerger 14 минут назад

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      Рейтинг: +1659

      vmonomah17 55 минут назад

      Если бы Веллитон Акинфеева не сломал, то Игорь мог бы сейчас ворота МЮ защищать

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