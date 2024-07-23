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  • Федотов сравнил столкновение Акинфеева и Комличенко со стыком Игоря и Веллитона в 2011 году

Федотов сравнил столкновение Акинфеева и Комличенко со стыком Игоря и Веллитона в 2011 году

23 июля 2024, 12:59
7

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал столкновение Игоря Акинфеева и Николая Комличенко в 1-м туре.

«Что касается эпизода со столкновением Комличенко и Акинфеева, то тут Сергей Карасeв тоже разобрался. Комличенко до последнего шeл и смотрел на мяч, но в конце пытался смягчить столкновение с Акинфеевым.

Пожалуйста, не сравнивайте этот момент с Веллитоном и Акинфеевым, это вообще эпизоды из разных вселенных – я работал на том матче резервным. То, что сделал Веллитон, нельзя ставить в сравнение с действиями Комличенко. И посмотрите на лицо Акинфеева – на нeм всe написано. Игорю больно, но у него нет претензий к Комличенко или судье, он всe понимает. Оценка 8,4», – сказал Федотов.

  • Комличенко за указанный эпизод получил желтую карточку.
  • Акинфеев начал в РПЛ 22-й сезон подряд.
  • Во 2-м туре ЦСКА сыграет с «Пари НН».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ростов Спартак Акинфеев Игорь Веллитон Комличенко Николай Федотов Игорь
Комментарии (7)
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FCSpartakM
1721738417
кто-то сравнивает, интересно? Эпизоды в штрафной и за ее пределами.Разные правила
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Zoge
1721745938
Пусть на тренировках учатся бить по воротам!!!
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Garrincha58
1721749520
что тут рассуждать красная карточка 100 процентная!
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Pourquoi pas
1721774888
И жёлтой не было! Стой,Игорёша в воротах - и рёбра целы! Прекрасно видел, что не успеет!... А Коля играл в мяч!
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