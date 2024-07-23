Федотов сравнил столкновение Акинфеева и Комличенко со стыком Игоря и Веллитона в 2011 году

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал столкновение Игоря Акинфеева и Николая Комличенко в 1-м туре.

«Что касается эпизода со столкновением Комличенко и Акинфеева, то тут Сергей Карасeв тоже разобрался. Комличенко до последнего шeл и смотрел на мяч, но в конце пытался смягчить столкновение с Акинфеевым.

Пожалуйста, не сравнивайте этот момент с Веллитоном и Акинфеевым, это вообще эпизоды из разных вселенных – я работал на том матче резервным. То, что сделал Веллитон, нельзя ставить в сравнение с действиями Комличенко. И посмотрите на лицо Акинфеева – на нeм всe написано. Игорю больно, но у него нет претензий к Комличенко или судье, он всe понимает. Оценка 8,4», – сказал Федотов.