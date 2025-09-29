Введите ваш ник на сайте
Яковлев: «Футболист не может быть тупым»

Сегодня, 17:17
9

Бывший спартаковец Павел Яковлев не согласен со стереотипом об интеллекте футболистов.

«Не может человек быть тупым, играя в такую сложную игру, как футбол. Если так рассуждать, то половина людей во всем мире тупые.

Почему именно футболисты тупые? Потому что у них большие финансовые возможности?

Они также развиваются помимо футбола, потому что век игровой карьеры не долгий», – сказал Яковлев.

  • 34-летний правый вингер сейчас выступает в Медиалиге за «БроукБойз».
  • В профессиональном футболе он поиграл за «Спартак», «Крылья Советов», «Мордовию», «Анжи», «Факел», «Кызыл-Жар» и «Елимай».

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига БроукБойз Спартак Яковлев Павел
Комментарии (9)
...уефан
...уефан
...перечитал три раза, благо, немного. Пытался найти логику в словах Яковлева. Не нашёл...
Ответить
Play
Play
Как правило, когда у ребёнка отчётливо прослеживается талант и перспектива заиграть на высоком уровне, родителям приходится делать выбор - школа или футбол. И, в большинстве случаев, все склоняются к карьере футболиста, потому что в перспективе это большие деньги. В результате, ребёнок всё время посвящает тренировкам, играм, турнирам, сборам. Между делом играет за школу на городских соревнованиях, за это ему тройки ставят автоматом. Если в восемнадцать удалось подписать профессиональный контракт, то об учёбе вообще можно забыть, ну поступит заочно в универ, будет деньги возить на сессии, получит диплом. На деле 90% футболистов если и не тупые, то далеко не шибко умные, посмотрите на "экспертов" Матч ТВ.
Ответить
Папа не римский
Папа не римский
Посмотри на Баринова.Тупой тупее тупого.)))
Ответить
Taps
Taps
Вот парень насмешил, футбол сложная игра как шахматы. А что почти все футболисты тупые так это аксиома. Посмотри на рожу "интеллектуального" Соболева ...
Ответить
Skull_Boy
Skull_Boy
Почему ты такой умный, а играешь за у6огое гуано
Ответить
