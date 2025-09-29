Яковлев: «Футболист не может быть тупым»

Бывший спартаковец Павел Яковлев не согласен со стереотипом об интеллекте футболистов.
«Не может человек быть тупым, играя в такую сложную игру, как футбол. Если так рассуждать, то половина людей во всем мире тупые.
Почему именно футболисты тупые? Потому что у них большие финансовые возможности?
Они также развиваются помимо футбола, потому что век игровой карьеры не долгий», – сказал Яковлев.
- 34-летний правый вингер сейчас выступает в Медиалиге за «БроукБойз».
- В профессиональном футболе он поиграл за «Спартак», «Крылья Советов», «Мордовию», «Анжи», «Факел», «Кызыл-Жар» и «Елимай».
Источник: «Советский спорт»