Яковлев назвал трех сильнейших футболистов, с которыми играл в «Спартаке»

Бывший игрок «Спартака» Павел Яковлев выделил трех лучших партнеров по московскому клубу.
«Интеллект и психология – Алекс. Я вообще считаю его самым сильным легионером в истории «Спартака».
По профессионализму – Ким Чельстрем. И третий – Роман Павлюченко, СуперПав.
Самый грустный игрок – точно Кариока. Самый веселый – Эйден Макгиди. Очень часто шутил, общался с молодежью», – сказал Яковлев.
- 33-летний игрок дебютировал за «Спартак» в 2009 году.
- За команду в РПЛ он провел 76 матчей, забил 10 голов.
- Сейчас Яковлев в медийном клубе «БроукБойз».