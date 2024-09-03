Яковлев назвал трех сильнейших футболистов, с которыми играл в «Спартаке»

Бывший игрок «Спартака» Павел Яковлев выделил трех лучших партнеров по московскому клубу.

«Интеллект и психология – Алекс. Я вообще считаю его самым сильным легионером в истории «Спартака».

По профессионализму – Ким Чельстрем. И третий – Роман Павлюченко, СуперПав.

Самый грустный игрок – точно Кариока. Самый веселый – Эйден Макгиди. Очень часто шутил, общался с молодежью», – сказал Яковлев.