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    • Яковлев назвал трех сильнейших футболистов, с которыми играл в «Спартаке»

    Яковлев назвал трех сильнейших футболистов, с которыми играл в «Спартаке»

    Бывший игрок «Спартака» Павел Яковлев выделил трех лучших партнеров по московскому клубу.

    «Интеллект и психология – Алекс. Я вообще считаю его самым сильным легионером в истории «Спартака».

    По профессионализму – Ким Чельстрем. И третий – Роман Павлюченко, СуперПав.

    Самый грустный игрок – точно Кариока. Самый веселый – Эйден Макгиди. Очень часто шутил, общался с молодежью», – сказал Яковлев.

    • 33-летний игрок дебютировал за «Спартак» в 2009 году.
    • За команду в РПЛ он провел 76 матчей, забил 10 голов.
    • Сейчас Яковлев в медийном клубе «БроукБойз».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.09.2024 14:04
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    Комментарии (2)
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    Spartak_forv@
    1725363523
    Ну кстати адекватно,еще Веллитона можно добавить
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    Номэд
    1725363547
    Гол кариоки в ворота бом.жей, как гвоздь в гроб. Тем более на фоне их тогдашнего чемпионства, да ещё и на Петровском. И как сейчас помню унылые лица миллера, фурсенко и остальных.
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