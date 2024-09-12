Яковлев: «Я бы не перешел в «Зенит» из «Спартака», как Соболев»

Бывший игрок «Спартака» Павел Яковлев прокомментировал трансфер Александра Соболева в «Зенит».

«Спокойно отношусь к переходу Соболева в «Зенит». Саня принял такое решение. В любом случае были моменты нервяка, которые никому на пользу не шли. Ну, всe состоялось, поэтому Соболеву удачи. Я люблю не тех, кто играет за «Спартак», а сам клуб.

Мог бы я поступить так же? Тяжело сказать, так как разные ситуации бывают. Скорее всего, нет. Я бы, наверное, не пошeл.

Сколько мячей Соболев забьeт за «Зенит»? Не знаю, я слежу за командой «Спартак». Верю, что клуб сможет завоевать чемпионство. Будем надеяться, что это случится», – сказал Яковлев.