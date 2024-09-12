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    • Яковлев: «Я бы не перешел в «Зенит» из «Спартака», как Соболев»

    Яковлев: «Я бы не перешел в «Зенит» из «Спартака», как Соболев»

    Бывший игрок «Спартака» Павел Яковлев прокомментировал трансфер Александра Соболева в «Зенит».

    «Спокойно отношусь к переходу Соболева в «Зенит». Саня принял такое решение. В любом случае были моменты нервяка, которые никому на пользу не шли. Ну, всe состоялось, поэтому Соболеву удачи. Я люблю не тех, кто играет за «Спартак», а сам клуб.

    Мог бы я поступить так же? Тяжело сказать, так как разные ситуации бывают. Скорее всего, нет. Я бы, наверное, не пошeл.

    Сколько мячей Соболев забьeт за «Зенит»? Не знаю, я слежу за командой «Спартак». Верю, что клуб сможет завоевать чемпионство. Будем надеяться, что это случится», – сказал Яковлев.

    • Уроженец Люберец был в системе «Спартака» в 2007-2016 годах.
    • За команду в РПЛ Яковлев провел 76 матчей, забил 10 голов.
    • Сейчас 33-летний игрок выступает в Медиалиге.

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    Источник: «Советский спорт»

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    12.09.2024 10:47
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    Комментарии (15)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    vvv123
    1726128178
    Кто такой Яковлев? Никто, и звать его никак, а вякает!
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    Айболид
    1726129473
    - Будь я вашей женой, я бы тоже уехала. - Если бы вы были моей женой, я бы повесился! (с)
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1726129567
    Кому как, а мне Пашка запомнился только причёской. *
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    FCSpartakM
    1726130365
    Приглашение Яковлева на матч странное, конечное, как и Никитоса Баженова. Но тот вроде своим стал как-то просто по отношению.
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    Garrincha58
    1726134013
    тебя бы и в Зенит-2 не пригласили
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    Конопляных дел мастер
    1726134804
    Да ты не дорос до Зенита. Твой потолок это середняк Спартак.
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    gor77
    1726138580
    Блиииин, ну сколько же можно?))))))) Соболев воспитанник клуба "Динамо" Барнаул, если верить интернету. А "Томь", "Крылья советов", "Спартак" - клубы, в которых человек играл и "зарабатывал на жизнь". И забудьте про "преданность клубу". Если человек профессионал и нужен новому клубу на данном этапе, то вопрос на взлёте можно не начинать.
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    Рыло свина
    1726139629
    Тебя дебила и не звали в Зенит и из Спартака давно выкинули!
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    АЛЕКС 58
    1726151913
    Куда бы ты делся,если бы больше заплатили
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