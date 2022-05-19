Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Яковлев – об Эмери в «Спартаке»: «Мало общался с русскими, только ругался. Зато легионеров утешал»

Яковлев – об Эмери в «Спартаке»: «Мало общался с русскими, только ругался. Зато легионеров утешал»

19 мая 2022, 11:51
1

Бывший нападающий «Спартака» Павел Яковлев поделился воспоминаниями о совместной работе с Унаи Эмери.

– Ты застал разделение в раздевалке между русскими и иностранцами?

– При Карпине этого не было – потому и боролись за первое место. Позже моменты проскакивали. Из-за них, честно говоря, Эмери и ушел. Когда стало тяжело, Унаи стал больше держаться легионеров.

– Почему у тебя с Эмери не сложилось?

– В первом туре в 2012-м после моего прострела забил в свои Григорьев – кто-то говорит, что на шару, но я помог «Спартаку» победить. Дальше, наверное, времени не заслуживал – хотя мог бы. Работал, ждал шанс.

Конфликтов с Унаи не было – более того, это, возможно, лучший тренер в моей карьере. У Эмери прибавляешь даже на тренировках. Каждый день новые упражнения, он всегда требовал играть быстро.

В Тарасовке мы выходили на тренировку, а фишками все три поля заставлены. Закончили разминку, переходили на другое поле, и сразу начинались упражнения.

Занятия непродолжительные, но интересные и интенсивные, плюс в течение недели обязательно тренировка только стандартов.

– Атмосферу при Унаи ты называл скованной: «Мы не получали удовольствия от футбола».

– Да, не очень хорошая была. Накалялась, словно сейчас что-то взорвется. Эмери очень мало общался с русскими, да и вообще почти ни с кем.

Кому-то два слова скажет, а другим даже не объяснял, что делать. Только ругался: «Не так сделал то, это». Унаи был заряжен, но не счастлив, не воодушевлен.

Представь ситуацию: проигрываем в чемпионате, на следующий день тренировка. Мы стоим расстроенные, чуть поодаль иностранцы. Никогда бы Эмери не подошел к нам. Зато легионеров утешал. С таким подходом трудно добиться высоких целей.

– В штабе Эмери не было русских, которые общались бы с соотечественниками?

– Нет, в основном испанцы. Вообще, мне кажется, Эмери никто не поддерживал – начиная сверху и заканчивая командой. Мы не были единым целым.

После «Спартака» Эмери всем все доказал: тренировал топ-клубы, выигрывал еврокубки. Хотя если посмотреть, основных успехов добивался с испанскими клубами. Возьмет «Реал» или «Барселону» – наверняка приведет к чемпионству.

  • Эмери возглавлял «Спартак» с июня по ноябрь 2012 года.
  • Яковлев числился в московском клубе до 2016 года.
  • Сейчас он выступает за казахстанский «Кызыл-Жар».

Еще по теме:
Экс-игрок «Спартака» заявил, что у Баринова нет лидерских качеств 4
Яковлев ответил, за счет чего Карседо может привести «Спартак» к чемпионству 3
У Станковича был конфликт с игроком «Спартака»: «Сначала были лучшими друзьями, а потом посылали друг друга» 6
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Яковлев Павел Эмери Унаи
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Persona_non_Grata
1652959518
Думаю Эмери был скрытый ина.агент и русофоб !!! )))
Ответить
Главные новости
«Динамо» рассматривает возвращение российского игрока из Европы
10:46
Стало известно, почему Головин не перейдет в «Зенит»
10:22
3
«Зенит» сделал конкретное предложение Головину
10:12
1
Галактионов дал комментарий о девяти матчах «Локо» без побед
09:31
1
Заявление «Динамо» об отказе от двух латиноамериканцев
09:15
4
Заявление «Фламенго» об отказе «Динамо» от Платы: «Они безответственные дилетанты»
08:42
4
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
02:04
Поражение ЦСКА, зарплата Мостового в «Локо», срыв трансфера Луиса Энрике и другие новости
01:12
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
4
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
00:11
6
Все новости
Все новости
На футболисте «Зенита» поставили крест
10:57
«Мы в порядке»: Кармо из ЦСКА – после поражения от «Ростова»
10:41
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
10:27
Раскрыт новый клуб «русского Холанда»
10:18
1
Моссаковский вступился за «Динамо» на фоне отказа от двух латиноамериканцев
09:53
Заявление ЦСКА о травме Гайича
09:47
1
Джику сделал громкое заявление о «Спартаке»
08:58
5
Заявление «Фламенго» об отказе «Динамо» от Платы: «Они безответственные дилетанты»
08:42
4
Министр спорта Калининградской области раскритиковала поведение Талалаева
08:27
«Не знаю, когда это закончится»: тренер «Акрона» – о ситуации в команде
08:20
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
4
ФотоСмолов осваивает новую профессию
00:27
1
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Вчера, 23:59
У «Динамо» сорвался трансфер игрока, привозившего на базу проституток
Вчера, 23:51
4
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
14
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
6
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
4
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
Вчера, 22:33
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта
Вчера, 22:26
2
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
Вчера, 22:14
2
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
4
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
8
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
Вчера, 21:43
3
Раскрыта зарплата Мостового в «Локо»
Вчера, 21:36
2
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
Вчера, 21:14
4
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
Вчера, 20:46
11
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
Вчера, 20:29
4
У «Краснодара» 100-процентный результат на старте сезона
Вчера, 20:19
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+