Яковлев – об Эмери в «Спартаке»: «Мало общался с русскими, только ругался. Зато легионеров утешал»

Бывший нападающий «Спартака» Павел Яковлев поделился воспоминаниями о совместной работе с Унаи Эмери.

– Ты застал разделение в раздевалке между русскими и иностранцами?

– При Карпине этого не было – потому и боролись за первое место. Позже моменты проскакивали. Из-за них, честно говоря, Эмери и ушел. Когда стало тяжело, Унаи стал больше держаться легионеров.

– Почему у тебя с Эмери не сложилось?

– В первом туре в 2012-м после моего прострела забил в свои Григорьев – кто-то говорит, что на шару, но я помог «Спартаку» победить. Дальше, наверное, времени не заслуживал – хотя мог бы. Работал, ждал шанс.

Конфликтов с Унаи не было – более того, это, возможно, лучший тренер в моей карьере. У Эмери прибавляешь даже на тренировках. Каждый день новые упражнения, он всегда требовал играть быстро.

В Тарасовке мы выходили на тренировку, а фишками все три поля заставлены. Закончили разминку, переходили на другое поле, и сразу начинались упражнения.

Занятия непродолжительные, но интересные и интенсивные, плюс в течение недели обязательно тренировка только стандартов.

– Атмосферу при Унаи ты называл скованной: «Мы не получали удовольствия от футбола».

– Да, не очень хорошая была. Накалялась, словно сейчас что-то взорвется. Эмери очень мало общался с русскими, да и вообще почти ни с кем.

Кому-то два слова скажет, а другим даже не объяснял, что делать. Только ругался: «Не так сделал то, это». Унаи был заряжен, но не счастлив, не воодушевлен.

Представь ситуацию: проигрываем в чемпионате, на следующий день тренировка. Мы стоим расстроенные, чуть поодаль иностранцы. Никогда бы Эмери не подошел к нам. Зато легионеров утешал. С таким подходом трудно добиться высоких целей.

– В штабе Эмери не было русских, которые общались бы с соотечественниками?

– Нет, в основном испанцы. Вообще, мне кажется, Эмери никто не поддерживал – начиная сверху и заканчивая командой. Мы не были единым целым.

После «Спартака» Эмери всем все доказал: тренировал топ-клубы, выигрывал еврокубки. Хотя если посмотреть, основных успехов добивался с испанскими клубами. Возьмет «Реал» или «Барселону» – наверняка приведет к чемпионству.