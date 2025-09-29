Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия ЧМ-2026 Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Яковлев раскрыл, сколько «Спартак» требовал за его трансфер

Яковлев раскрыл, сколько «Спартак» требовал за его трансфер

Сегодня, 19:07
2

Бывший спартаковец Павел Яковлев рассказал, в какую сумму его оценивал столичный клуб.

– Бытует мнение, что вы не реализовали свой потенциал, поскольку каждый раз уходили в аренды и пытались вернуться в «Спартак», когда могли уйти и в долгосрочной перспективе обустроиться в другом клубе, например, в «Крыльях».

– У меня был действующий контракт со «Спартаком», ничего поделать не мог. В один из сезонов, когда не играл в клубе, мне говорили, что «Динамо» предлагало за меня от 3 до 5 миллионов евро.

«Спартак» попросил за меня 15 миллионов евро. Бытует мнение, что мне надо было полностью уходить в «Крылья», но ведь за меня должны были заплатить. Я же не могу посередине контракта сказать, что уезжаю в Самару играть за бесплатно. Не всe так просто, как кажется.

Видимо, в «Спартаке» верили, что я раскроюсь и буду стоить эти 15 миллионов евро. Ещe не факт, что ушeл бы в «Динамо» со своей любовью к красно-белому клубу.

Из «Спартака» легко можно уйти, а вернуться ты не сможешь. Туда два раза не приглашают. Это наша народная команда. Куда бы ты ни приехал, везде знают «Спартак».

Еще по теме:
Яковлев: «Футболист не может быть тупым» 14
Экс-спартаковец Яковлев ответил, пора ли увольнять Станковича 3
Экс-спартаковец Яковлев одним словом описал карьеру Дзюбы 3
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига БроукБойз Спартак Яковлев Павел
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Artemka444
1759163519
Что то много его стало Брешит как дышит
Ответить
FCSpartakM
1759167186
Пашка был посредственным игроком. Очень сомневаюсь, что за него Динамо даже 3 мульта предлагало.
Ответить
Главные новости
РПЛ обнародовала точное расписание 14-го и 15-го туров
21:31
Аршавин: «Каждое поражение «Реала» для меня как бальзам на душу»
21:21
1
Экс-тренер «Барселоны» готов сменить Аморима в «Манчестер Юнайтед»
20:49
Жена Смолова рассказала, как их семья переживала инцидент в «Кофемании»
20:31
3
Гурцкая – о тренере клуба РПЛ: «Его система существует только на бумаге»
20:12
1
Новые подробности возможного бана Израиля от УЕФА
20:00
23
Дивеев назвал 6-ю лигу Европы: «Хотел бы там попробовать свои силы»
19:51
Талалаева назвали «русским Моуринью»: «Может, даже круче»
19:35
8
Ловчев дал прогноз на дерби ЦСКА – «Спартак»
19:27
12
Румменигге назвал «Ньюкасл» идиотами
19:19
1
Все новости
Все новости
Определена команда с самыми результативными запасными в этом сезоне РПЛ
21:00
Дивеев назвал 6-ю лигу Европы: «Хотел бы там попробовать свои силы»
19:51
Талалаева назвали «русским Моуринью»: «Может, даже круче»
19:35
8
Ловчев дал прогноз на дерби ЦСКА – «Спартак»
19:27
12
Яковлев раскрыл, сколько «Спартак» требовал за его трансфер
19:07
2
Орлов сравнил Карпина и Мостового
19:03
1
Тимощук рассказал, что происходит с Жерсоном в «Зените»
18:33
10
Смолов заключил брачный контракт с Кариной Истоминой: «Ему, очевидно, есть что терять»
18:18
14
«Это брехня»: Ловчев открестился от претензий к Станковичу
17:54
5
Яковлев: «Футболист не может быть тупым»
17:17
14
Непомнящий объяснил, почему ЦСКА не станет чемпионом
17:05
1
Генич одним словом описал игру «Спартака»
16:38
16
«Акрон» обратился в ЭСК РФС по восьми эпизодам матча с «Ахматом»
15:48
2
Ташуев прокомментировал новость о назначении в «Факел»
15:39
6
Орлов назвал игрока «Зенита», который талантливее Аршавина: «Может, тоже в «Арсенал» поедет»
14:44
9
Болельщики «Ахмата» оскорбляли Дзюбу
13:33
5
Легионер «Спартака» объяснил, почему не учит русский язык
13:24
19
Экс-тренер «Спартака» охарактеризовал Глушакова: «Общение с ним было не из приятных»
13:18
4
ЦСКА не отпустил своего игрока на молодежный ЧМ
13:06
1
Губерниев призвал выгнать Станковича из «Спартака»
12:58
14
Бывший вратарь «Краснодара» отказался от посещения футбола из-за Fan ID
12:55
4
«Спартак» может расстаться с легионером, потерявшим место в стартовом составе
12:31
6
Тренер «Зенита» объяснил смену позиций Глушенкова и других игроков в атаке команды
12:24
Стало известно, сможет ли Самошников сыграть против ЦСКА
12:14
3
Червиченко указал на везение ЦСКА в матче с «Балтикой»
12:00
5
ФотоСуперкомпьютер посчитал шансы клубов на титул в РПЛ после 10 туров
11:50
19
Бывший судья РПЛ указал на ошибку арбитра в матче «Спартак» – «Пари НН»
11:33
15
Радимов сказал, чему должен научиться Глушенков
11:17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 