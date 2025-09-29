Яковлев раскрыл, сколько «Спартак» требовал за его трансфер

Бывший спартаковец Павел Яковлев рассказал, в какую сумму его оценивал столичный клуб.

– Бытует мнение, что вы не реализовали свой потенциал, поскольку каждый раз уходили в аренды и пытались вернуться в «Спартак», когда могли уйти и в долгосрочной перспективе обустроиться в другом клубе, например, в «Крыльях».

– У меня был действующий контракт со «Спартаком», ничего поделать не мог. В один из сезонов, когда не играл в клубе, мне говорили, что «Динамо» предлагало за меня от 3 до 5 миллионов евро.

«Спартак» попросил за меня 15 миллионов евро. Бытует мнение, что мне надо было полностью уходить в «Крылья», но ведь за меня должны были заплатить. Я же не могу посередине контракта сказать, что уезжаю в Самару играть за бесплатно. Не всe так просто, как кажется.

Видимо, в «Спартаке» верили, что я раскроюсь и буду стоить эти 15 миллионов евро. Ещe не факт, что ушeл бы в «Динамо» со своей любовью к красно-белому клубу.

Из «Спартака» легко можно уйти, а вернуться ты не сможешь. Туда два раза не приглашают. Это наша народная команда. Куда бы ты ни приехал, везде знают «Спартак».