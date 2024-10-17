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    • Экс-спартаковец Яковлев ответил, сколько тратит денег в месяц

    Экс-спартаковец Яковлев ответил, сколько тратит денег в месяц

    Бывший футболист «Спартака» Павел Яковлев раскрыл размер своих ежемесячных трат.

    «Трачу ли я больше денег, чем Жирков [1+ млн рублей]? Конечно, нет. У Юрия, насколько я знаю, есть хобби – собирать военный антиквариат. Я так понимаю, что он на это тратит деньги. Насколько я помню, он в интервью это и сказал.

    Сколько трачу я? Всегда по-разному, честно сказать, никогда не считал. Наверное, не больше 100-150 тысяч. Самая дорогая покупка за всю жизнь – это, наверное, автомобиль», – сказал Яковлев.

    • 33-летний нападающий сейчас выступает в Медиалиге за «БроукБойз».
    • Он был в «Спартаке» с 2007 по 2016 год.
    • За границей Яковлев успел поиграть только в Казахстане.

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    Источник: «РБ Спорт»

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