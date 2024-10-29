Яковлев – о курении в «Спартаке»: «Курили в перерыве матча прямо в раздевалке»

Бывший спартаковец Павел Яковлев выступил против ограничений для футболистов.

– Как ты относишься к жевательному табаку (снюсу)?

– Я думаю, что это на данный момент действительно проблема. Но с одной стороны это проблема, а с другой – кто-то говорит, что это помогает восстанавливаться.

Я даже читал статью, это доказано. Если не ошибаюсь, в американском футболе очень много употребляют снюса для восстанавления после игр, он разряжает нервную систему, насколько я помню.

Не буду утверждать, но такие были выводы сделаны учеными. Кто-то себя чувствует с ним хорошо, кто-то – плохо. Я лично против, но каждому запрещать – не знаю…

В моей футбольной карьере были ребята, которые курили в перерыве в раздевалке. Взрослые ребята, опытные. При этом играли и демонстрировали свой максимальный уровень, причем в больших командах. И в «Спартаке» такое тоже было.

Никто ни с чем не боролся. У тебя есть задача на футбольном поле: если ты ее выполняешь, то делай что хочешь. Хоть пьяным приходи на тренировку или игру.

Я думаю, что это с точки зрения вреда здоровью, конечно, это плохо. Но запрещать кому-то курить или говорить, что это неправильно... Мы же все взрослые люди.