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  • Яковлев – о курении в «Спартаке»: «Курили в перерыве матча прямо в раздевалке»

Яковлев – о курении в «Спартаке»: «Курили в перерыве матча прямо в раздевалке»

29 октября 2024, 23:31
15

Бывший спартаковец Павел Яковлев выступил против ограничений для футболистов.

– Как ты относишься к жевательному табаку (снюсу)?

– Я думаю, что это на данный момент действительно проблема. Но с одной стороны это проблема, а с другой – кто-то говорит, что это помогает восстанавливаться.

Я даже читал статью, это доказано. Если не ошибаюсь, в американском футболе очень много употребляют снюса для восстанавления после игр, он разряжает нервную систему, насколько я помню.

Не буду утверждать, но такие были выводы сделаны учеными. Кто-то себя чувствует с ним хорошо, кто-то – плохо. Я лично против, но каждому запрещать – не знаю…

В моей футбольной карьере были ребята, которые курили в перерыве в раздевалке. Взрослые ребята, опытные. При этом играли и демонстрировали свой максимальный уровень, причем в больших командах. И в «Спартаке» такое тоже было.

Никто ни с чем не боролся. У тебя есть задача на футбольном поле: если ты ее выполняешь, то делай что хочешь. Хоть пьяным приходи на тренировку или игру.

Я думаю, что это с точки зрения вреда здоровью, конечно, это плохо. Но запрещать кому-то курить или говорить, что это неправильно... Мы же все взрослые люди.

  • 33-летний нападающий сейчас выступает в Медиалиге за «БроукБойз».
  • Он был в «Спартаке» с 2007 по 2016 год.
  • За границей Яковлев успел поиграть только в Казахстане.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига БроукБойз Спартак Яковлев Павел
Комментарии (15)
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alefreddy
1730235170
потому и не добирались до первого места
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neim
1730250201
Наверное Яковлев тоже покуривал, иначе не играл бы сейчас, в свои 33 года, в какой-то медиа лиге.
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acor94
1730270438
Вы бы ещё куриное дэрьмо под губу закладывали, у нас так дети чюрок делали на районе.
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subbotaspartak
1730272055
Помнится на первенстве города в перерыве ещё и наливали, в первую очередь судье - чтоб не убежал.
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andr45
1730273710
Какие же шелкоперы мерзопакостные подонки ЯКОВЛЕВ «В моей футбольной карьере были ребята, которые курили в перерыве в раздевалке. И в «Спартаке» такое тоже было.» ЗАГОЛОВОК «Яковлев – о курении в «Спартаке»: «Курили в перерыве матча прямо в раздевалке» СПРАВОЧНО А в раздевалке «Zenitе» регулярно занимаются нетрадиционными сексуальными утехами) https://static.mk.ru/upload/entities/2020/07/30/10/articles/facebookPicture/**/36/6d/47/0755a20af6a0a50b2b8d760fbf0a2676.jpg ГАСИЛИН «Наверное, я не скажу чего-то нового. Помнишь эту тему, которую он [ДЗЮБА] изобразил с Азмуном? Когда сзади пристроился? Это была не разовая акция с
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Cleaner
1730277842
Семин перед игрой и в перерыве коньяком закидывался и это не мешало ему брать титулы! А вот игрокам это на пользу не пойдет, кто бы там чего не говорил...
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