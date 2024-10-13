Экс-игрок «Спартака» и «Крыльев Советов» Яковлев высказался о возможности завершения карьеры

Бывший нападающий «Спартака» и «Крыльев Советов» Павел Яковлев высказался о своих планах на будущее в футболе. Сейчас 33-летний игрок выступает в медиаклубе «Броук Бойз».

«Будет ли продолжение профессиональной карьеры? Сейчас я играю в футбол там, где играю. Получаю удовольствие. Ни о каком завершении карьеры не хочу даже говорить», – сказал Яковлев.