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    • Экс-игрок «Спартака» и «Крыльев Советов» Яковлев высказался о возможности завершения карьеры

    Экс-игрок «Спартака» и «Крыльев Советов» Яковлев высказался о возможности завершения карьеры

    Бывший нападающий «Спартака» и «Крыльев Советов» Павел Яковлев высказался о своих планах на будущее в футболе. Сейчас 33-летний игрок выступает в медиаклубе «Броук Бойз».

    «Будет ли продолжение профессиональной карьеры? Сейчас я играю в футбол там, где играю. Получаю удовольствие. Ни о каком завершении карьеры не хочу даже говорить», – сказал Яковлев.

    • Яковлев в последний раз играл на профессиональном уровне осенью 2023 года.
    • Помимо «Спартака» и «Крыльев Советов» он выступал за «Спартак-2», «Мордовию», «Анжи», «Факел», казахстанские «Кызыл-Жар» и «Елимай».
    • Всего в РПЛ Яковлев провел 187 матчей, забил 24 гола, отдал 12 передач.

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии (1)
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    zigbert
    1728836700
    Молодец что не унывает. В играх на высшем уровне запомнился своей самоотдачей.
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