Экс-спартаковец Яковлев назвал сильнейшего тренера в своей карьере

Экс-футболист «Спартака» Павел Яковлев рассказал, какого тренера считает лучшим в профессиональной карьере.

– Самый сильный с точки зрения футбольных качеств – Унаи Эмери. На тренировках была серьезная работа, было интересно работать.

Даже на тренировках можно было прибавлять, играть было необязательно. Хотелось играть, конечно, но не всегда получалось.

– Почему Артем Дзюба назвал Эмери «тренеришкой»?

– При Эмери в определенный момент не было результата, которого все ждали, а «Спартак» – это команда, где всегда самые высокие задачи.

Унаи начал больше общаться с легионерами, уделять им больше внимания, к русским футболистам доверия было меньше.

Опять же, я не был при этих конфликтах. Возможно, что-то и было. И почему Артем так назвал Унаи, тоже нет никакой истории. Не могу ничего вкинуть.