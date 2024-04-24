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    • Экс-спартаковец Яковлев назвал сильнейшего тренера в своей карьере

    Экс-спартаковец Яковлев назвал сильнейшего тренера в своей карьере

    Экс-футболист «Спартака» Павел Яковлев рассказал, какого тренера считает лучшим в профессиональной карьере.

    Самый сильный с точки зрения футбольных качеств – Унаи Эмери. На тренировках была серьезная работа, было интересно работать.

    Даже на тренировках можно было прибавлять, играть было необязательно. Хотелось играть, конечно, но не всегда получалось.

    – Почему Артем Дзюба назвал Эмери «тренеришкой»?

    – При Эмери в определенный момент не было результата, которого все ждали, а «Спартак» – это команда, где всегда самые высокие задачи.

    Унаи начал больше общаться с легионерами, уделять им больше внимания, к русским футболистам доверия было меньше.

    Опять же, я не был при этих конфликтах. Возможно, что-то и было. И почему Артем так назвал Унаи, тоже нет никакой истории. Не могу ничего вкинуть.

    • Эмери возглавлял «Спартак» в 2012 году.
    • Сейчас он тренирует «Астон Виллу», идущую на 4-м месте в АПЛ.
    • Также испанец успел поработать в «ПСЖ», «Арсенале», «Севилье» и других командах.

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    Источник: Sports.ru

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    24.04.2024 16:40
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    Комментарии (1)
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    alefreddy
    1713978577
    игрочишко не разглядел великого тренеришку
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