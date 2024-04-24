Экс-спартаковец Яковлев назвал сильнейшего тренера в своей карьере

Экс-футболист «Спартака» Павел Яковлев рассказал, какого тренера считает лучшим в профессиональной карьере.
– Самый сильный с точки зрения футбольных качеств – Унаи Эмери. На тренировках была серьезная работа, было интересно работать.
Даже на тренировках можно было прибавлять, играть было необязательно. Хотелось играть, конечно, но не всегда получалось.
– Почему Артем Дзюба назвал Эмери «тренеришкой»?
– При Эмери в определенный момент не было результата, которого все ждали, а «Спартак» – это команда, где всегда самые высокие задачи.
Унаи начал больше общаться с легионерами, уделять им больше внимания, к русским футболистам доверия было меньше.
Опять же, я не был при этих конфликтах. Возможно, что-то и было. И почему Артем так назвал Унаи, тоже нет никакой истории. Не могу ничего вкинуть.
- Эмери возглавлял «Спартак» в 2012 году.
- Сейчас он тренирует «Астон Виллу», идущую на 4-м месте в АПЛ.
- Также испанец успел поработать в «ПСЖ», «Арсенале», «Севилье» и других командах.