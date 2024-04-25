Яковлев – о штрафах Карпина: «У меня не было возможности столько платить»

Бывший футболист «Спартака» Павел Яковлев рассказал о жестких требованиях Валерия Карпина.
– Ты рассказывал, что когда у вас в «Спартаке» был главным тренером Карпин, была какая-то сгонка веса, штрафы...
– У нас были штрафы 100 грамм – 100 долларов, но давали время, чтобы скинуть, как говорится, после выходных на сборах. Каждый день были весы.
За этим очень сильно следили, за жировыми и за всеми остальными такими вещами. Конечно, я старался, у меня не было таких возможностей, чтобы платить 100 долларов в сутки.
– Ты говорил, что там были штрафы и по пять тысяч долларов.
– Да, в основном у людей, которые любят вкусно покушать, были штрафы. А кто у нас любит вкусно покушать и попить? Бразильчики.
- 33-летний Яковлев был в «Спартаке» с 2007 по 2016 год.
- Карпин возглавлял команду в 2009-2014 годах.
- Сейчас он работает в «Ростове» и сборной России.
Источник: Sports.ru