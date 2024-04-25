Яковлев – о штрафах Карпина: «У меня не было возможности столько платить»

Бывший футболист «Спартака» Павел Яковлев рассказал о жестких требованиях Валерия Карпина.

– Ты рассказывал, что когда у вас в «Спартаке» был главным тренером Карпин, была какая-то сгонка веса, штрафы...

– У нас были штрафы 100 грамм – 100 долларов, но давали время, чтобы скинуть, как говорится, после выходных на сборах. Каждый день были весы.

За этим очень сильно следили, за жировыми и за всеми остальными такими вещами. Конечно, я старался, у меня не было таких возможностей, чтобы платить 100 долларов в сутки.

– Ты говорил, что там были штрафы и по пять тысяч долларов.

– Да, в основном у людей, которые любят вкусно покушать, были штрафы. А кто у нас любит вкусно покушать и попить? Бразильчики.