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Экс-спартаковец Яковлев: «Мной интересовались ПСВ и ПАОК. Были разговоры про «Челси»

Бывший нападающий «Спартака» Павел Яковлев сожалеет, что не перешел в свое время в европейский клуб.

«Всплывала Скандинавия, и то больше слухи, чем конкретика. Разговоры-то вообще чуть ли не про «Челси». А самый реальный шанс – ПСВ Дика Адвоката и ПАОК. Его следовало бы использовать, чтобы получить развитие.

Мне было 19-20 лет, только начинал в «Спартаке», агентом был Михаил Череповский. Тогда меня все устраивало, но нынешний я в той ситуации бы уехал», – сказал Яковлев.

  • Сейчас форварду 31 год.
  • Он выступает за казахстанский «Кызыл-Жар».
  • Яковлев числился в «Спартаке» до 2016 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Sport24

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Комментарии2
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    Рейтинг: +952

    alefreddy 12 минут назад

    чуть поиграл хорошо а потом звездочку схватил и стал никакой

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    Рейтинг: +15327

    ilichkadr 3 часа назад

    Да, Паша купился ты на посулы свинарника. Теперь результат - Кызылжар и однокомнатная юрта.

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