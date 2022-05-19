Яковлев: «При Карпине некоторые иностранцы платили 5-10 тысяч долларов штрафа из-за лишнего веса»

Бывший нападающий «Спартака» Павел Яковлев рассказал о работе с Валерием Карпиным, который сейчас возглавляет «Ростов» и сборную России.

– У тебя хоть при Карпине проблем с лишним весом не возникало?

– Изредка и небольшие: может, грамм 500-600 лишних. И то я быстро исправлялся. Обходился без штрафов, тем более зарплата была маленькая.

Кто и сколько был должен за лишний вес по итогам сбора, сообщала таблица в массажной комнате. Некоторые иностранцы приносили по 5-10 тысяч [долларов] штрафа.

При этом в первые два дня сборов нам давали время привести себя в порядок. Есть много проверенных способов быстро скинуть: идешь утром под холодный душ – и сто процентов минус 350-400 граммов.

Издевательство над организмом, конечно, это неправильно – но уж как было, к взвешиваниям подходили строго. Многие из-за этой сгонки слабели на тренировках.

Сейчас форварду 31 год.

Он выступает за казахстанский «Кызыл-Жар».

Яковлев числился в «Спартаке» до 2016 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?