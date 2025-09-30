Введите ваш ник на сайте
Экс-спартаковец Яковлев рассказал, почему отказал «Челси»

Сегодня, 00:52
1

Бывший спартаковец Павел Яковлев ответил, почему он не уехал в Европу из московского клуба.

– Ваш бывший агент говорил об интересе со стороны «Челси» и «ПСВ». Был ли какой-то оффер или это чисто на уровне интересов и слухов?

В «Спартак» прислали предложение по мне из «Челси» и ПСВ. Тогда в Лондоне был Абрамович. Меня смотрели в «Челси» в дубль, как перспективного игрока под основу.

Агент мне звонил, говорил, что есть вариант уехать. Я тогда только начал играть в «Спартаке», насчeт переезда в Европу были сомнения, ведь не знаю язык, и как там всe устроено.

У меня за плечами были только половина сезона, а также боязнь уезжать. Я принял решение остаться в «Спартаке», а дальше поехал в аренду.

Спустя время уже думаю о том, что надо было ехать и пробовать себя. Федя Смолов ездил в «Фейеноорд» тогда, это был крутой опыт для него.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига БроукБойз Спартак Челси ПСВ Яковлев Павел
Комментарии (1)
fakeid
1759183695
да так послушать бывших хряков, начиная с титова и тихонова, заканчивая рылом глушаковым и прочей мелочи, вроде яковлева - все они должны были уехать в реалы и барсы. контакты, агенты, звонки, предварительные договорённости, обещанные 2 ведра желудей. и ещё федун какой-нибудь, который не отпустил. эти всегда найдут, на кого списать сорвавшийся трансфер, загубленную карьеру и не взятую ЛЧ. ждём в будущем откровений максименки и денисова с литвиновым, как их звали в топ-клубы европы. гы-гы!
Ответить
