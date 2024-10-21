Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Яковлев оценил перспективы «Спартака» в борьбе за чемпионский титул

    Яковлев оценил перспективы «Спартака» в борьбе за чемпионский титул

    Бывший вингер «Спартака» и «Крыльев Советов» Павел Яковлев считает, что красно-белые выбывают из гонки за чемпионство после домашнего поражения от «Краснодара» (0:3) в матче 12-го тура РПЛ.

    «О чем говорит поражение «Спартака» в матче с «Краснодаром»? О том, что «Спартак», возможно, в очередной раз выбывает из гонки за чемпионство.

    Почему так сыграли? Я бы отметил «Краснодар» – они провели, можно сказать, свою лучшую игру в этом чемпионате. Они воспользовались всеми ошибками «Спартака». Браво, «Краснодар». Забили и не пропустили ни одного гола в матче со «Спартаком», это очень дорого стоит», – сказал Яковлев.

    • На данный момент «Спартак» занимает 6-е место с 30 очками после 12 туров.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 11 очков.

    Новости по теме
    «Спартак» отказал Мостовому в стажировке 1
    «Спартак» заинтересован в Куябано из «Ботафого» 5
    Глушаков оценил шансы «Спартака» на титул в этом сезоне 1
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:07
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    andr45
    1729495691
    А эта бездарь, никчемная и вечная, не хочет оценил перспективы «Динамо», ЦСКА, «Локомотива» на титул?)
    Ответить
    ...уефан
    1729496688
    ...ну, давайте уже списком, за один раз, выдайте все фамилии, кто считает, что Спартак выбыл из, какой-то гонки и забудем)...
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 