Яковлев оценил перспективы «Спартака» в борьбе за чемпионский титул

Бывший вингер «Спартака» и «Крыльев Советов» Павел Яковлев считает, что красно-белые выбывают из гонки за чемпионство после домашнего поражения от «Краснодара» (0:3) в матче 12-го тура РПЛ.

«О чем говорит поражение «Спартака» в матче с «Краснодаром»? О том, что «Спартак», возможно, в очередной раз выбывает из гонки за чемпионство.

Почему так сыграли? Я бы отметил «Краснодар» – они провели, можно сказать, свою лучшую игру в этом чемпионате. Они воспользовались всеми ошибками «Спартака». Браво, «Краснодар». Забили и не пропустили ни одного гола в матче со «Спартаком», это очень дорого стоит», – сказал Яковлев.