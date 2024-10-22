Яковлев назвал лучшего легионера РПЛ

Бывший игрок «Спартака» Павел Яковлев восхитился выступлением форварда «Краснодара» Джона Кордобы.

В последнем матче «Краснодар» разгромил «Спартак» (3:0).

«Кордоба переиграл всю оборону «Спартака»? Это не новость, что он, наверное, лучший форвард в лиге. И у него был момент за сборную, когда он неудачно съездил, не забил ни одного мяча, но при этом имел хорошие моменты. Такой форвард всегда полезен для команды, он много выиграл борьбы, продавил Абену и заставил два раза ошибиться.

В принципе, Кордоба – лучший легионер нашего чемпионата, поэтому для меня это было не удивление. Вопрос был только в том, в каком состоянии он вернется из сборной», – сказал Яковлев.