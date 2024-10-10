Экс-спартаковец Яковлев назвал три европейских клуба, которые им интересовались

Бывший футболист «Спартака» Павел Яковлев вспомнил о вариантах продолжения карьеры в Европе.

33-летний нападающий сейчас выступает в Медиалиге за «БроукБойз».

Он был в «Спартаке» с 2007 по 2016 год.

За границей Яковлев успел поиграть только в Казахстане.

– У тебя была хоть раз возможность перейти в зарубежную команду?

– Наверное, в начале моего профессионального пути в «Спартаке». Я провел хорошо пол сезона, мы боролись как раз за серебро.

И потом пошли слухи, что «Челси» меня хочет пригласить. Мы с [агентом] Мишей [Череповским] этот момент обсуждали. Он мне сказал, что да, это реально.

По-моему, еще интересовались «Генк» или «Гент» из Бельгии и ПСВ еще, если не ошибаюсь.

Но мы приняли решение остаться. Здесь классно, хорошо. Сделают хорошую зарплату. Ты играешь в такой команде, как «Спартак».

Как думаю, сейчас? Конечно, надо было уезжать. Там бы я научился большему. На мой взгляд, когда тебя зовет зарубежный клуб, значит тебя не просто так зовут, а чтобы ты прогрессировал, становился сильнее и, возможно, чтобы потом продать тебя дальше.

А в «Спартаке» как получилось. Я выдал хороший сезон. Потом стабильность ушла. Все, мимо. Поехал в Самару. Во мне заинтересованность уже была меньше, чем была бы там.