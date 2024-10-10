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    • Экс-спартаковец Яковлев назвал три европейских клуба, которые им интересовались

    Экс-спартаковец Яковлев назвал три европейских клуба, которые им интересовались

    Бывший футболист «Спартака» Павел Яковлев вспомнил о вариантах продолжения карьеры в Европе.

    • 33-летний нападающий сейчас выступает в Медиалиге за «БроукБойз».
    • Он был в «Спартаке» с 2007 по 2016 год.
    • За границей Яковлев успел поиграть только в Казахстане.

    – У тебя была хоть раз возможность перейти в зарубежную команду?

    – Наверное, в начале моего профессионального пути в «Спартаке». Я провел хорошо пол сезона, мы боролись как раз за серебро.

    И потом пошли слухи, что «Челси» меня хочет пригласить. Мы с [агентом] Мишей [Череповским] этот момент обсуждали. Он мне сказал, что да, это реально.

    По-моему, еще интересовались «Генк» или «Гент» из Бельгии и ПСВ еще, если не ошибаюсь.

    Но мы приняли решение остаться. Здесь классно, хорошо. Сделают хорошую зарплату. Ты играешь в такой команде, как «Спартак».

    Как думаю, сейчас? Конечно, надо было уезжать. Там бы я научился большему. На мой взгляд, когда тебя зовет зарубежный клуб, значит тебя не просто так зовут, а чтобы ты прогрессировал, становился сильнее и, возможно, чтобы потом продать тебя дальше.

    А в «Спартаке» как получилось. Я выдал хороший сезон. Потом стабильность ушла. Все, мимо. Поехал в Самару. Во мне заинтересованность уже была меньше, чем была бы там.

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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    Сегодня, 14:07
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    Комментарии (2)
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    FC_MORDOVIA
    1728561662
    В Самару или Саранск?
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    alefreddy
    1728562212
    так и остался на месте
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