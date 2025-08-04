Экс-спартаковец Яковлев одним словом описал карьеру Дзюбы

Бывший игрок «Спартака» Павел Яковлев высказался о другом экс-спартаковце Артеме Дзюбе.
«Если описывать карьеру Дзюбы одним словом – целеустремлeнность. Артeм очень любит футбол и хорошо работает, ведь он уже в солидном возрасте держит себя в отличной форме.
Он спокойно выдерживает конкуренцию и выглядит не хуже молодых футболистов «Спартака». Повторю, целеустремлeнность – залог успеха Дзюбы», – заявил Яковлев.
- 36-летний Дзюба – лучший бомбардир в истории российского футбола.
- Он выступал за «Акрон», «Локомотив», «Адана Демирспор», «Зенит», «Спартак», «Ростов», «Томь», тульский «Арсенал».
Источник: «Чемпионат»