Экс-спартаковец Яковлев ответил, пора ли увольнять Станковича

Бывший игрок «Спартака» Павел Яковлев высказался о возможной отставке главного тренера московской команды Деяна Станковича.
«Посреди чемпионата убирать тренера… «Спартак» всe ещe в гонке, и руководство должно принимать правильные решения.
Информация о возможной отставке Станковича может быть всего лишь слухами. «Спартак» – народная команда, по обсуждаемости – номер один в стране.
Сейчас «Спартаку» важно набрать шесть очков в двух домашних матчах. Будет результат – будет меньше вопросов. Верю в «Спартак», переживаю и болею», – заявил Яковлев.
- «Спартак» в четверг дома проиграл «Ростову» в FONBET Кубке России.
- В РПЛ команда идет на 9-м месте при матче в запасе.
- Станковича дисквалифицировали на месяц за оскорбление судей.
Источник: «Чемпионат»