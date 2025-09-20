Экс-спартаковец Яковлев ответил, пора ли увольнять Станковича

Бывший игрок «Спартака» Павел Яковлев высказался о возможной отставке главного тренера московской команды Деяна Станковича.

«Посреди чемпионата убирать тренера… «Спартак» всe ещe в гонке, и руководство должно принимать правильные решения.

Информация о возможной отставке Станковича может быть всего лишь слухами. «Спартак» – народная команда, по обсуждаемости – номер один в стране.

Сейчас «Спартаку» важно набрать шесть очков в двух домашних матчах. Будет результат – будет меньше вопросов. Верю в «Спартак», переживаю и болею», – заявил Яковлев.