Экс-спартаковец Яковлев рассказал, на что тратил заработанные деньги

Бывший футболист «Спартака» Павел Яковлев ответил на вопрос о деньгах, заработанных в течение карьеры.
- 33-летний нападающий сейчас выступает в Медиалиге за «БроукБойз».
- Он был в «Спартаке» с 2007 по 2016 год.
- За границей Яковлев успел поиграть только в Казахстане.
«Я безумно рад и благодарен, что меня в свое время направили, что нужно путешествовать, узнавать мир. Когда ты путешествуешь, ты живешь.
Я много где был. Не скажу, что забирался в какие-то глубинки, но классические варианты объездил. В Америке три раза был…
Посмотрел мир, что сейчас, на самом деле, очень тяжело сделать. Но самое крутое место – это Багамы.
Города? Когда я играл в Казахстане, мы полетели в Италию на выходные. Потрясающе провели время. Не было никакой русофобии.
Был в хороших отелях, средних, низкого уровня. На это ушло много денег, но это стоило того», – заявил Яковлев.