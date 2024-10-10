Экс-спартаковец Яковлев рассказал, на что тратил заработанные деньги

Бывший футболист «Спартака» Павел Яковлев ответил на вопрос о деньгах, заработанных в течение карьеры.

33-летний нападающий сейчас выступает в Медиалиге за «БроукБойз».

Он был в «Спартаке» с 2007 по 2016 год.

За границей Яковлев успел поиграть только в Казахстане.

«Я безумно рад и благодарен, что меня в свое время направили, что нужно путешествовать, узнавать мир. Когда ты путешествуешь, ты живешь.

Я много где был. Не скажу, что забирался в какие-то глубинки, но классические варианты объездил. В Америке три раза был…

Посмотрел мир, что сейчас, на самом деле, очень тяжело сделать. Но самое крутое место – это Багамы.

Города? Когда я играл в Казахстане, мы полетели в Италию на выходные. Потрясающе провели время. Не было никакой русофобии.

Был в хороших отелях, средних, низкого уровня. На это ушло много денег, но это стоило того», – заявил Яковлев.