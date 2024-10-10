Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Экс-спартаковец Яковлев рассказал, на что тратил заработанные деньги

    Экс-спартаковец Яковлев рассказал, на что тратил заработанные деньги

    Бывший футболист «Спартака» Павел Яковлев ответил на вопрос о деньгах, заработанных в течение карьеры.

    • 33-летний нападающий сейчас выступает в Медиалиге за «БроукБойз».
    • Он был в «Спартаке» с 2007 по 2016 год.
    • За границей Яковлев успел поиграть только в Казахстане.

    «Я безумно рад и благодарен, что меня в свое время направили, что нужно путешествовать, узнавать мир. Когда ты путешествуешь, ты живешь.

    Я много где был. Не скажу, что забирался в какие-то глубинки, но классические варианты объездил. В Америке три раза был

    Посмотрел мир, что сейчас, на самом деле, очень тяжело сделать. Но самое крутое место – это Багамы.

    Города? Когда я играл в Казахстане, мы полетели в Италию на выходные. Потрясающе провели время. Не было никакой русофобии.

    Был в хороших отелях, средних, низкого уровня. На это ушло много денег, но это стоило того», – заявил Яковлев.

    Новости по теме
    Экс-спартаковец Яковлев назвал три европейских клуба, которые им интересовались 3
    Яковлев: «Я бы не перешел в «Зенит» из «Спартака», как Соболев» 15
    Яковлев назвал трех сильнейших футболистов, с которыми играл в «Спартаке» 2
    Источник: «Коммент.Шоу»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:22
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Интерес
    1728588905
    Вырос над собой.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 