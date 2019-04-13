Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    2 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?

    ESPN: тренер «Флитвуда» Бартон разбил нос коллеге после поражения

    Главного тренера «Флитвуда» Джоуи Бартона обвиняют в нападении на Дэниэла Стэндела, коллегу по тренерскому штабу.

    По данным ESPN, после поражения 2:4 от «Барнсли» (42-й тур 3-го по силе дивизиона Англии) 36-летний Бартон разбил нос тренеру в подтрибунном помещении.

    Нападающий Коули Вудроу написал в твиттере о том, что у Стэндела было разбито лицо. Позже твит был удален.

    Представитель полиции Южного Йоркшира сообщил, что орган владеет ситуацией и ведет расследование.

    «Клуб подтверждает факт произошедшего в подтрибунном помещении после сегодняшнего матча. Инцидентом занимается полиция Южного Йоркшира. Мы сотрудничаем с полицией по этому вопросу и в ближайшие время хотим воздержаться от каких-либо комментариев», – говорится в сообщении на сайте «Флитвуда».

    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.04.2019 23:50
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +48

      Борат 48 минут назад

      Что за дичь?
      Кокорина и гулиева насмотрелся?

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77085
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    68159
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru