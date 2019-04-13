ESPN: тренер «Флитвуда» Бартон разбил нос коллеге после поражения

Главного тренера «Флитвуда» Джоуи Бартона обвиняют в нападении на Дэниэла Стэндела, коллегу по тренерскому штабу.

По данным ESPN, после поражения 2:4 от «Барнсли» (42-й тур 3-го по силе дивизиона Англии) 36-летний Бартон разбил нос тренеру в подтрибунном помещении.

Нападающий Коули Вудроу написал в твиттере о том, что у Стэндела было разбито лицо. Позже твит был удален.

Представитель полиции Южного Йоркшира сообщил, что орган владеет ситуацией и ведет расследование.

«Клуб подтверждает факт произошедшего в подтрибунном помещении после сегодняшнего матча. Инцидентом занимается полиция Южного Йоркшира. Мы сотрудничаем с полицией по этому вопросу и в ближайшие время хотим воздержаться от каких-либо комментариев», – говорится в сообщении на сайте «Флитвуда».