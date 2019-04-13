ESPN: тренер «Флитвуда» Бартон разбил нос коллеге после поражения

Что за дичь?
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Главного тренера «Флитвуда» Джоуи Бартона обвиняют в нападении на Дэниэла Стэндела, коллегу по тренерскому штабу.
По данным ESPN, после поражения 2:4 от «Барнсли» (42-й тур 3-го по силе дивизиона Англии) 36-летний Бартон разбил нос тренеру в подтрибунном помещении.
Нападающий Коули Вудроу написал в твиттере о том, что у Стэндела было разбито лицо. Позже твит был удален.
Представитель полиции Южного Йоркшира сообщил, что орган владеет ситуацией и ведет расследование.
«Клуб подтверждает факт произошедшего в подтрибунном помещении после сегодняшнего матча. Инцидентом занимается полиция Южного Йоркшира. Мы сотрудничаем с полицией по этому вопросу и в ближайшие время хотим воздержаться от каких-либо комментариев», – говорится в сообщении на сайте «Флитвуда».
- Бартон возглавил «Флитвуд» в июне 2018 года. Это первый клуб в его тренерской карьере. В 2017 году он ушел из профессионального футбола в статусе полузащитника «Бернли». Прежде выступал за «Рейнджерс», «Марсель», «КПР», «Манчестер Сити» и «Ньюкасл».
- Момент завершения карьеры Бартона совпал с 1,5-годовой дисквалификацией за совершение 1260 ставок.