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    The Sun: Бартон ударил тренера головой и выбил ему два зуба

    «Бомбардир» писал о конфликте Джоуи Бартона и Дэниэла Стэндела после матча третьего дивизиона Англии «Барнсли»«Флитвуд» (4:2, 42-й тур).

    Главный тренер «Флитвуда» после ударил коллегу по тренерскому штабу в подтрибунном помещении. Делом занялась полиция Южного Йоркшира, клуб подтвердил факт конфликта и отказался от комментариев.

    По информации The Sun, Бартон ударил немца головой и выбил ему два зуба.

    После матча нападающий гостей Коули Вудроу написал об инциденте в твиттере, добавив, что людям вроде Бартона нет места в футболе.

    Источник: The Sun

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