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Честерфилд
Состав
€ 4 млн
Честерфилд - состав команды
Честерфилд
Англия. Вторая лига
Сайт:
http://www.chesterfield-fc.co.uk
Тренер:
Джеймс Роу
Состав
Статистика
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Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
43
Сиссонс Джеймс
Вра
19
-
23
Ryan Boot
Вра
-
1
Zachary Hemming
Вра
-
46
Пирс Том
Защ
28
€ 0.35 млн
19
Гордон Льюис
Защ
25
€ 0.25 млн
6
Симпсон Джек
Защ
29
€ 0.225 млн
20
Дэйли-Кэмпбелл Вонта
Защ
25
€ 0.2 млн
4
Нэйлор Том
Защ
35
€ 0.075 млн
22
Данкли Шайенн
Защ
34
€ 0.075 млн
5
МакФадзин Кайл
Защ
39
€ 0.025 млн
5
Jamie Grimes
Защ
-
2
Malik Owolabi-Belewu
Защ
-
30
Devan Tanton
Защ
-
15
Alfie Pond
Защ
-
16
Баттерфилд Люк
Пол
22
€ 0.1 млн
27
Дайер Киано
Пол
19
€ 0.1 млн
13
Флек Джон
Пол
35
€ 0.05 млн
3
Adam Lewis
Пол
-
30
Rafiq Lamptey
Пол
-
15
Bailey Hobson
Пол
-
11
Dylan Duffy
Пол
-
20
George McEachran
Пол
-
37
Корома Джош
Нап
27
€ 0.8 млн
31
Рэндалл Джоэл
Нап
26
€ 0.5 млн
10
Бонис Ли
Нап
27
€ 0.45 млн
24
Маркандай Дилан
Нап
25
€ 0.35 млн
33
Хаттон Ремео
Нап
27
€ 0.3 млн
17
Сотириу Руел
Нап
26
€ 0.3 млн
18
Марш Луи
Нап
22
€ 0.15 млн
45
Ладапо Фредди
Нап
33
€ 0.1 млн
9
Григг Уилл
Нап
35
€ 0.075 млн
8
Ryan Stirk
Нап
-
28
James Berry
Нап
-
7
Liam Mandeville
Нап
-
41
Gunner Elliott
Нап
-
25
Will Dickson
Нап
-
Всего игроков: 36, из них вратарей: 3, защитников: 11, полузащитников: 8, нападающих: 14
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