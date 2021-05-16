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    Кубок Англии. «Челси» забил 5 голов «Честерфилду» из 5-го дивизиона, брат Магуайра вышел на замену

    «Челси» забил пять мячей «Честерфилду» в 1/32 Кубка Англии. Четыре из них случились в первом тайме.

    «Честерфилд» представляет Национальную конференцию – пятый по силе дивизион Англии.

    У гостей на 72-й минуте на замену вышел Лоуренс Магуайр – брат защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра.

    Акваси Асанте стал первым с 2003 года игроком не топ-4 лиг Англии, забившим команде из топ-2 АПЛ в Кубке Англии.

    Ромелу Лукаку в последних своих четырех играх забил три гола.

    Льюис Бэйкер сыграл за «Челси» впервые с 2014 года.

    «Челси» забил пять голов в Кубке Англии впервые с февраля 2016 года. В том матче у лондонцев тоже все голы записали на свой счет разные футболисты.

    Англия. Кубок. 1/32 финала

    Челси – Честерфилд – 5:1 (4:0)

    Голы: 1:0 – Вернер, 6; 2:0 – Хадсон-Одои, 18; 3:0 – Лукаку, 20; 4:0 – Кристенсен, 39; 5:0 – Зиеш, 55 (с пенальти); 5:1 – Асанте, 80.

    Календарь Кубка Англии

    Результаты Кубка Англии

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.01.2022 22:23
    Комментарии2
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      Рейтинг: +807

      СуперПАВ9 1 час назад

      Неценко вообще неодыкват такое несет

      1
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      Рейтинг: +19803

      JTherry 1 час назад

      веселый матч получился, но разница в классе была сильно заметна... а Честерфилд сражался, даже гол забил под аплодисменты болельщиков Челси...

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