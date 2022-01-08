Кубок Англии. «Челси» забил 5 голов «Честерфилду» из 5-го дивизиона, брат Магуайра вышел на замену

«Челси» забил пять мячей «Честерфилду» в 1/32 Кубка Англии. Четыре из них случились в первом тайме.

«Честерфилд» представляет Национальную конференцию – пятый по силе дивизион Англии.

У гостей на 72-й минуте на замену вышел Лоуренс Магуайр – брат защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра.

Акваси Асанте стал первым с 2003 года игроком не топ-4 лиг Англии, забившим команде из топ-2 АПЛ в Кубке Англии.

Ромелу Лукаку в последних своих четырех играх забил три гола.

Льюис Бэйкер сыграл за «Челси» впервые с 2014 года.

«Челси» забил пять голов в Кубке Англии впервые с февраля 2016 года. В том матче у лондонцев тоже все голы записали на свой счет разные футболисты.

Англия. Кубок. 1/32 финала

Челси – Честерфилд – 5:1 (4:0)

Голы: 1:0 – Вернер, 6; 2:0 – Хадсон-Одои, 18; 3:0 – Лукаку, 20; 4:0 – Кристенсен, 39; 5:0 – Зиеш, 55 (с пенальти); 5:1 – Асанте, 80.

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