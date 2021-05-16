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    «Челси» – «Честерфилду» после 5:1: «Вы хорошо сыграли»

    Пресс-служба «Челси» обратилась к «Честерфилду» после матча 1/32 финала Кубка Англии (5:1). У лондонцев все голы забили разные игроки.

    «Вы хорошо сыграли сегодня, желаем удачи в вашей лиге», – написал «Челси».

    • «Честерфилд» идет в Национальной конференции 2-м, претендуя на выход в Лигу 2 – полностью профессиональный дивизион.
    • Клубу 154 года.
    • Главное достижение «Честерфилда» – полуфинал Кубка Англии в 1997 году. В высшем дивизионе клуб никогда не играл.

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    Источник: твиттер «Челси»

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