«Челси» – «Честерфилду» после 5:1: «Вы хорошо сыграли»

Пресс-служба «Челси» обратилась к «Честерфилду» после матча 1/32 финала Кубка Англии (5:1). У лондонцев все голы забили разные игроки.

«Вы хорошо сыграли сегодня, желаем удачи в вашей лиге», – написал «Челси».

«Честерфилд» идет в Национальной конференции 2-м, претендуя на выход в Лигу 2 – полностью профессиональный дивизион.

Клубу 154 года.

Главное достижение «Честерфилда» – полуфинал Кубка Англии в 1997 году. В высшем дивизионе клуб никогда не играл.

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