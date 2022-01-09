«Честерфилд» после разгрома на «Стэмфорд Бридж» поблагодарил «Челси» за теплый прием

Клуб пятого по силе английского дивизиона «Честерфилд» поблагодарил «Челси» за заботу вокруг матча 1/32 финала Кубка Англии. Лондонцы победили дома со счетом 5:1.

«Огромное спасибо «Челси» за предоставленную заботу.

Как только мы приехали на стадион, нам предоставили все необходимое и даже больше. Все было абсолютно на высшем уровне, мы очень благодарны.

Какой день для всех!» – написала пресс-служба «Честерфилда».