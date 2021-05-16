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    «Честерфилд» после разгрома на «Стэмфорд Бридж» поблагодарил «Челси» за теплый прием

    Клуб пятого по силе английского дивизиона «Честерфилд» поблагодарил «Челси» за заботу вокруг матча 1/32 финала Кубка Англии. Лондонцы победили дома со счетом 5:1.

    «Огромное спасибо «Челси» за предоставленную заботу.

    Как только мы приехали на стадион, нам предоставили все необходимое и даже больше. Все было абсолютно на высшем уровне, мы очень благодарны.

    Какой день для всех!» – написала пресс-служба «Честерфилда».

    • «Честерфилд» идет в Национальной конференции 2-м, претендуя на выход в Лигу 2 – полностью профессиональный дивизион.
    • Клубу 154 года.
    • Главное достижение «Честерфилда» – полуфинал Кубка Англии в 1997 году. В высшем дивизионе клуб никогда не играл.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Честерфилда»

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    Сегодня, 10:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12804

      Cleaner 1 час назад

      А Спартак поблагодарил Зенита за "теплый прием" после счета 7 : 1 в Петербурге?..)))

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