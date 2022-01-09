Директор «Честерфилда»: «Спасибо «Челси» за уважение и профессионализм»

Джон Крут, генеральный директор «Честерфилда», поблагодарил «Челси» за теплый прием на матч 1/32 финала Кубка Англии. Лондонцы победили на «Стэмфорд Бридж» со счетом 5:1.

«Спасибо «Челси» за уважение и профессионализм, которые вы проявили к нашему клубу вчера, предоставив всей нашей академии памятный день на вашей тренировочной базе.

Спасибо за проявленное уважение к нашим игрокам и персоналу, заботу о наших 6000 болельщиков и за открытие комнаты трофеев для нас!» – написал Крут в твиттере.

«Честерфилд» идет в Национальной конференции 2-м, претендуя на выход в Лигу 2 – полностью профессиональный дивизион.

Клубу 154 года.

Главное достижение «Честерфилда» – полуфинал Кубка Англии в 1997 году. В высшем дивизионе клуб никогда не играл.

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«Честерфилд» после разгрома на «Стэмфорд Бридж» поблагодарил «Челси» за теплый прием