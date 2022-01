Директор «Честерфилда»: «Спасибо «Челси» за уважение и профессионализм»

Джон Крут, генеральный директор «Честерфилда», поблагодарил «Челси» за теплый прием на матч 1/32 финала Кубка Англии. Лондонцы победили на «Стэмфорд Бридж» со счетом 5:1.

«Спасибо «Челси» за уважение и профессионализм, которые вы проявили к нашему клубу вчера, предоставив всей нашей академии памятный день на вашей тренировочной базе.

Спасибо за проявленное уважение к нашим игрокам и персоналу, заботу о наших 6000 болельщиков и за открытие комнаты трофеев для нас!» – написал Крут в твиттере.

Thank you @ChelseaFC for the respect and professionalism you showed our club yesterday giving the whole of our academy a day to remember at your training ground, respect shown to our players and staff, looking after our 6,000 supporters and for opening the trophy cabinet for us ! pic.twitter.com/1IhCpPY1nQ