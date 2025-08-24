В «Краснодаре» объяснили нежелание отпускать Сперцяна в Англию

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал нежелание клуба отпускать Эдуарда Сперцяна в «Саутгемптон».

25-летний Сперцян в этом сезоне сыграл за «Краснодар» 9 матчей, забил 5 голов, отдал 7 передач.

Он выступает за «быков» всю карьеру.

В 2023 году Сперцяном интересовался «Аякс».

«Для меня странно, что вы, пресса, вы почему-то хотите, чтобы, допустим, Сперцян уехал. И я думаю, что ни в одной стране мира никто не хочет потерять одного из самых ярких игроков своего чемпионата. И постоянно так же было. Чалов должен уехать, Миранчук должен уехать, Захарян должен уехать.

Что в итоге? Мы потеряли звeзд нашего чемпионата, звeзд РПЛ. Стали ли они сильнее там, куда они уехали?

Хорошо, что сейчас Миранчук вернулся, я думаю, будет дальше радовать нас своей игрой. Поэтому мы должны уважать свой чемпионат, уважать своих футболистов и не писать постоянно про то, что кто-то должен уехать. Пускай здесь они играют и радуют нас. Если будет предложение, которое всех устроит, и окей, как было с Матвеем Сафоновым, – пожмeм руки, поблагодарим и поедем дальше», – сказал Мусаев.